Dinamo pod velikim opterećenjem zbog Lige prvaka, a Hajduk se najviše uzda u stanje jednog čovjeka

Hajdukove navijače uoči derbija s Dinamom ponajviše brine zdravstveno stanje Ivana Rakitića. Veznjak splitske momčadi u zadnjoj je utakmici protiv Osijeka, u kojoj je Hajduk remizirao 2:2, odigrao ispod svoje razine. Osjetilo se to u igri momčadi Gennara Gattusa jer Raketa je, od dolaska na Poljud, Splićanima donio potrebnu mirnoću u stvaranju igre. Bivši hrvatski reprezentativac donio je stabilnost u momčadi, a Hajduk s tom dimenzijom ima kvalitetu više. Stječe se dojam da se, uz mentalitet koji je implementirao Gennaro Gattuso, Hajdukova momčad ne raspada nakon jednog poraza. Barem se tako činilo dosad. Dva dana uoči utakmice protiv Osijeka osjetio je Rakitić bol u leđima, ali ipak je odlučio zaigrati. Ni tablete nisu pomogle pa je odigrao ispod svog nivoa.

Posljednje informacije s Poljuda sugeriraju da Rakitić zadnjih dana normalno trenira. Nedjeljni derbi vrlo brzo će pokazati u kakvom je stanju važni veznjak splitske momčadi. Hajdukovi navijači uzdaju se u osjećaj koji im trenutačno sugerira da je momčad Gennara Gattusa u boljem stanju. Odnosno, Dinamo je pod velikim opterećenjem zbog zahtjevnih nastupa u Ligi prvaka koji su dodatno potrošili momčad Nenada Bjelice.

S druge strane, Bjelica će važniju ulogu morati dati nekim svojim mlađim igračima, a zapravo je pitanje koliko su oni spremni odgovoriti izazovu koji ih čeka na užarenom Poljudu. No Hajduk već tri utakmice ne zna za pobjedu, a još je svjež i onaj poraz protiv Varaždina, prvi za splitsku momčad ove sezone. Gattuso sigurno ima puno manje problema sa slaganjem momčadi u usporedbi s Bjelicom, no Talijan se ponajviše uzda u stanje Marka Livaje, jednog od rijetkih igrača koji jednim potezom mogu odlučiti pobjednika derbija. Do kraja jesenskog dijela prvenstva Hajduku su osim derbija ostale još utakmice protiv Gorice (7. prosinca), Rijeke (15. prosinca) i Šibenika (22. prosinca).