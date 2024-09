Gattuso odlazi iz Hajduka? Kalinić otkrio informacije koje će razbjesniti navijače bijelih

Donedavni sportski direktor Hajduka Nikola Kalinić održao je šokantnu press konferenciju na kojoj je iznio 'prljavi veš' iz Hajduka. Tako je otkrio da trener Gennaro Gattuso uopće ne komunicira s predsjednikom Ivanom Bilićem te da uopće nije zadovoljan situacijom u klubu. Talijan bi vrlo lako mogao napustiti Poljud, barem tako je dao naslutiti Kalinić, avantura legendarnog Rina mogla bi odjednom naprasno završiti u Splitu.

- Trener već dulje vremena ne priča s predsjednikom jer mu je obećao četiri pojačanja. Ja sam ispao žrtveno janje, a miševi su se sakrili u rupu. Ja znam da Gattuso nije zadovoljan. Htio sam da imamo kičmu ekipe, Livaja, Rakitić, Uremović. Uz njih Pukštasa i Sigura i dovoditi stvarna pojačanja. Dajaku i Benrahou su morali biti vraćeni, pripremali su tužbu protiv kluba. Cijelo ljeto su tražili klub i nisu ga našli, a prema FIFA-inim pravilima ih treba vratiti - otkrio je Kalinić i nastavio:

- Gattuso je digao ruke od priče o pojačanjima, zna da je to šuplja priča. Znam da Gattuso nije zadovoljan u klubu. Trebamo težiti da Hajduk bude na zdravim nogama i da vratimo pravu vjeru navijačima, a ne kroz PR. Volio bih da NO pomogne Hajduku koliko sam pomogao ja. Oni ovise o Hajdukovoj plaći, ja o tome uopće ne ovisim. Ja sam tu došao srcem, a ne glavom, iskoristili su me i stavili u prvi plan da se oni sakriju. Jedno se događa, a drugo se iznosi van.

Legenda rossonera je u karijeri vodila klubove poput Milana, Valencije, Napolija i Marseillea, a čini se kako se neće duže vremena zadržati na užarenoj splitskoj klupi.