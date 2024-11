Ovako izgleda omjer Hrvatske protiv Francuske. Najviše nas boli poraz koji nikada nećemo zaboraviti

Hrvatska nogometna reprezentacija igrat će u četvrtfinalu UEFA Lige nacija s Francuskom, odlučio je ždrijeb u Nyonu. Hrvatska je 20. ožujka domaćin,a uzvrat je tri dana kasnije u Francuskoj. U ostalim četvrtfinalnim dvobojima sastaju se Nizozemska - Španjolska, Danska - Portugal i Italija - Njemačka. Ukoliko prođu Francuze, Hrvatska bi u polufinalu igrala s boljim iz dvoboja Nizozemske i Španjolske. Final Four održat će se početkom lipnja sljedeće godine.

Izabranici Zlatka Dalića su završnicu Lige nacija dosad igrali samo jednom i to lani kada su u finalu poraženi od Španjolske. Po Transfermarktu, kadar Hrvatske vrijedi 278 milijuna eura, dok naš protivnik vrijedi gotovo trostruko više. Francuska je najvrjednija reprezentacija svijeta s kadrom od 1,11 milijardi eura. Hrvatska u Dalićevu mandatu ne bilježi pozitivan skor protiv Francuske, u pet dvoboja imamo po tri poraza te po jedan remi i pobjedu. Najviše, jasno, boli poraz u finalu SP-a, a optimizam može ponuditi činjenica da smo slavili u posljednjem dvoboju. Bilo je to 13. lipnja 2022. godine, u gostima smo pobijedili s 1:0 u Ligi nacija.

Što se današnje tiče Francuske, itekako dobro znamo o kakvoj je velesili riječ pod izbornikom Didierom Deschampsom. Tricolori međutim prolaze svojevrsnu smjenu generacija. Nakon Eura su se od reprezentativnog dresa oprostila dva strahovito važna igrača za Deschampsov sistem, najbolji strijelac u povijesti reprezentacije Olivier Giroud te jedan od najboljih kreatora u povijesti nacionalne selekcije Antoine Griezmann.

No tu smjenu odradio je iznimno dobro s imenima poput Thurama, Olisea, Konea, Barcole i Nkunkua, dok obrana sa Salibom, Konateom i Koundéom izgleda možda i bolje nego ikad. Postoje, pak, neke poteškoće, poglavito s depresijom kapetana i najboljeg igrača Kyliana Mbappéa koji nije bio na posljednja dva okupljanja, no do ožujka će se ti problemi vrlo izgledno riješiti.