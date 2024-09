Dinamovci su na poseban način obilježili povijest Bayerna: 'Na ulicama je bilo stotinu tisuća ljudi'

U lipnju ove godine navršilo se 55 godina od prvoga od 32 poslijeratna Bayernova naslova prvaka Njemačke. Zbilo se to u šestoj sezoni Bundeslige kakva postoji u današnjem obliku, dakle bila je osnovana 1963. godine, a prva dvojica Bayernovih trenera u njoj bila su – Hrvati. Zlatko Čajkovski vodio je Bayern od srpnja 1963. do lipnja 1968., a Branko Zebec od lipnja 1968. do ožujka 1970. godine.

Čajkovski zvani Čik s Bayernom nije bio prvak, ali je dva puta osvojio Njemački kup, 1966. i 1967. godine, te slavnome bavarskom klubu donio prvi europski naslov u bogatoj povijesti: 1967. u finalu Kupa pobjednika kupova odigranom u Nürnbergu pobijedio je Glasgow Rangers s 1:0.

Tek drugi angažman

Ta 1967. godina bila je u europskom nogometu doista u znaku hrvatskih trenera: Čik je osvojio Kup pobjednika kupova, a Ivica Horvat s Dinamom Kup velesajamskih gradova!

Pa ipak, posebno mjesto u Bayernovoj povijesti zauzima naslov prvaka iz 1969. godine, odnosno prva dvostruka kruna Bavaraca (u finalu Kupa svladan je Schalke s 2:1), kada je hrvatski trenerski avangardist, tada 40-godišnji Zagrepčanin Branko Zebec počeo postavljati temelje velikoga Bayerna, budućega europskog prvaka. Zanimljivost je kako je dolazak u Bayern Zebecu bio tek drugi trenerski angažman nakon razlaza s Dinamom u ljeto 1967. godine. U današnje vrijeme takav trenerski transfer – iz Dinama u Bayern – doista se čini nezamislivim.

Njemački Bild redovito obilježava okrugle Bayernove velike godišnjice posebnim reportažama, odajući počast svim akterima, pa i slavnome hrvatskom treneru. Bayern je te 1969. godine titulu osvojio s osam bodova više od Alemannije Aachen.

– Njemačko prvenstvo 1969. ušlo je u nogometnu povijest iz dva razloga: bio je to prvi naslov FC Bayerna u Bundesligi. I time početak jedne nevjerojatno uspješne ere – pisao je Bild i dodao:

– Osovinu uspjeha mladih Bavaraca već tada su činili budući svjetski i europski prvaci, Sepp Maier, Franz Beckenbauer, 'Katsche' (Mačak) Schwarzenbeck i Gerd Müller. I naravno Franz Roth, nadimkom Bulle (Bik), moćna dvonožna bomba, konjski snažnoga hica. On je već bio 'upucao' Bayern do senzacionalne pobjede u Europskom kupu pobjednika kupova protiv Glasgow Rangersa dvije godine ranije.

Najveća zvijezda Bayerna već tada je bio nedavno preminuli njemački velikan Franz Beckenbauer, koji je u niz navrata odao priznanje zagrebačkom trenerskom inovatoru.

– Novi trener Branko Zebec usadio nam je novi taktički koncept, bili smo discipliniraniji nego pod Čajkovskim, a kondicija nam je bila brutalna – tim je riječima Kaiser Franz opisao Zebecovu eru u Bayernu, u kojoj je od stranaca imao samo dvojicu Austrijanaca, Pumma i Stareka.

Nedugo nakon utakmice Bayern – Dinamo u Ligi prvaka, točnije 26. rujna, bit će točno 36 godina otkako je u Zagrebu preminuo Branko Zebec. U Zagrebu, nedaleko od bolnice Sveti duh, živi njegova 91-godišnja supruga Dušica. Svoga pokojnoga supruga Branka upoznala je u Beogradu, vjenčali su se 1953. godine, kada je Branko bio nogometaš Partizana. U München su se preselili iz Zagreba, u ljeto 1968. godine.

– Čik Čajkovski tada je napustio klupu Bayerna i Bavarci su tražili trenera slične škole. Dobili su 'tip' da je Zebec slobodan, dobio je poziv, našli su se u Salzburgu. Došli su tamo menadžer Robert Schwan i predsjednik Neudecker i ubrzo je Branko išao na potpis ugovora – prisjetila se Dušica Zebec u razgovoru za Večernji list.

Koja je vaša najljepša uspomena iz Münchena, pitali smo Dušicu Zebec.

– Kada smo osvojili naslov prvaka, igrači su dolazili automobilima do gradske vijećnice gdje je na Marienplatzu bila organizirana proslava. Stotine tisuća ljudi bile su na ulicama, kakvo je to bilo veselje! Ah, danas je teško to ponoviti, nema takvih emocija, sada je u nogometu samo profit važan...

Poseban odnos Branko Zebec imao je s Beckenbauerom. Od najpouzdanijeg igrača do obiteljskog prijatelja. Ali, nije sve bilo tako idilično kad je Zebec preuzeo Bayern.

– Franz, koji tada nije dobro poznavao Branka, jednom se iskrao po noći iz sobe u trening kampu i otišao doma. Branko je išao u kontrolu poslije 23 sata i nije ga zatekao u sobi. Sjeo je u fotelju, ugasio svjetlo u sobi i čekao ga. Kad se vratio usred noći, Franz je bio šokiran zatekavši trenera u sobi. Ne znam kakva je bila kazna, ali znam da Franz više nikada nije ponovio takvo što – ističe gđa Zebec.

Kovačeva dvostruka kruna

Gospođa Dušica ne skriva kolika su bila primanja njezina supruga u dvije münchenske godine.

– Mjesečno je zarađivao osam tisuća njemačkih maraka, plus premije za pobjede te plaćeni stan i službeni klupski automobil. Poslije, kada je bio trener Hamburga, zarađivao je tri puta više – kazala nam je.

Zanimljivo, točno pedeset godina nakon Zebecove dvostruke krune, 2019. godine, s Bayernom je isti pothvat ponovio još jedan hrvatski trener, Niko Kovač. Zebec je Bavarce vodio u 66 utakmica; ima 39 pobjeda, 15 remija i 12 poraza. Niko Kovač ima 65 utakmica s Bayernom; 45 pobjeda, 12 remija i osam poraza.