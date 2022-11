Otkrivamo sastav Hrvatske za krucijalnu utakmicu protiv Belgije! Ovo je izbor Zlatka Dalića

Hrvatska sutra od 16 sati igra ključnu utakmicu za prvo mjesto u skupini protiv uzdrmane ekipe Belgije, pobjedom bi izborili čelnu poziciju i nadajmo se lakšeg suparnika u osmini finala svjetskog prvenstva. Večernji i njegov reporter iz Katara, Tomislav Dasović, doznaju sastav za sutrašnji okršaj protiv crvenih vragova, a pravi raritet je činjenica da Zlatko Dalić nije ništa mijenjao u odnosu na prošlu utakmicu i slavlje protiv Kanade. Naravno, pobjednički sastav ne iziskuje promjene, no izbornik je redovito uvodio novo riješenje čak i u Rusiji 2018. godine kada smo postali svjetski viceprvaci.

Dakle, početni sastav je zapravo preslika prošlog susreta, a glasi ovako: Livaković - Juranović, Lovren, Gvardiol, Sosa - Brozović, Modrić, Kovačić - Kramarić, Perišić, Livaja. U prijevodu, Dalić ide sa isprobanom varijantom i Livajom u vrhu napada te Kramarićem kao svojevrsnom lutajućom špicom. Dobra je vijest da su svi spremni te da svi redovito treniraju, probleme s ozljedama imali su Domagoj Vida i Nikola Vlašić, ali to je pitanje prošlosti i mogu dati svoj maksimum ako dobiju priliku s klupe.

- Svaka utakmica je bitna. Tako je i ova utakmica posebna za mene. Ne znamo što se događa u Belgiji, nije to naša briga, ne tiče nas se. Mi smo fokusirani na to da odigramo dobru utakmicu.Belgija je po Fifinom koeficijentu jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, odlična su momčad, imaju puno samopouzdanja i velika imena, to govori o svemu - poručio je Vlašić na jučerašnjom press konferenciji.

- Belgija je pobijedila prvu utakmicu, ima tri boda i može proći dalje. To je ekipa s previše iskustva i s previše dobrih igrača da bi ih se tako lako otpisivalo. Možda nisu u nekoj formi, ali u jednoj utakmici na velikom natjecanju svi mogu iskočiti i napraviti svakom probleme, tako da moramo biti jako, jako oprezni, Imamo danas i sutra još vremena za dogovoriti detalje i krenuti spremni u utakmicu - najavio je utakmicu Pašalić.

