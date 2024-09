Otkrivamo pozadinu preokreta: Bjelica nije odgovarao na poruke, ali bilo je jasno da se nešto događa

Dinamo je, po svemu sudeći, riješio pitanje nasljednika Sergeja Jakirovića. Tjedan dana nakon debakla od Bayerna s 2:9 plavi su pronašli njegovog nasljednika, bit će to gotovo sigurno Nenad Bjelica koji je cijelo vrijeme i kotirao kao glavni kandidat u razmišljanjima plavih čelnika. No, Bjelica još u ponedjeljak nije bio u kontaktu s ljudima iz Maksimira, a nakon toga je prestao odgovarati na poruke, što je sugeriralo da se pakira prema Zagrebu. No, ne možemo zasad napisati da je sve gotovo dok ugovor nije potpisan, ali koliko znamo sve je dogovoreno, ostala je još jedna formalnost, 13 ljudi iz Izvršnog odbora mora potvrditi Bjeličin odabir, a prema našim informacijama tu neće biti problema.

Često su se spominjali, uz Bjelicu, Željko Sopić i Damir Krznar, pričalo se malo i o njima u Dinamu, ali nisu došli u uži izbor. Bili su u igri i neki strani dobri treneri, neka velika bivša velika igračka imena. Odluka je ipak otišla na stranu Bjelice baš zbog činjenice da dobro poznaje klub, sigurno zna i sve igrače koji su sad ovdje, a nisu bili u njegovom bivšem mandatu, jer znamo da je pratio Dinamo.

Kako Bjelica govori i puno jezika, neće imati problem u komunikaciji s brojnim stranim igračima u plavoj svlačionici. Bude li sve kako se očekivalo sinoć nakon utakmice kupa Dinama u Banjolama gdje je bio dobar dio članova Izvršnog odbora Dinama, onda će Bjelica brzo sjesti na klupu maksimirskog kluba i već u subotu u Maksimiru voditi plave protiv Lokomotive. No, kako do zaključenja ovog teksta nije bilo službene objave, ostavimo jedan posto mogućnosti da na kraju od toga ne bude ništa. No, tih 99 posto koliko smo sigurni da se Bjelica vraća u Maksimir govori da je sve samo pitanje formalnosti.

Bjelica se tako očito vraća u Maksimir, nakon što je trener maksimirskog kluba bio od 2018. do 2020. godine, te je otišao kad je bila epidemija korone, nije se dogovorio s klubom oko smanjenja ugovora i načina na koji su to u klubu pokušali, te je sa svojim stožerom otišao. No, ostao je u sjećanju kao izuzetno uspješan trener plavih, s njima je osvojio naslov prvaka 2018. godine, nakon što je Nikola Jurčević već osigurao naslov prvaka, a onda je prvak bio i 2019. godine. Kup je osvojio 2018. pobjedom protiv Hajduka u Vinkovcima. S Dinamom je izgubio finale Kupa protiv Rijeke 2019. godine. U sezoni 2018./19. s plavima je prezimio u Europi nakon 49 godina, te igrao osminu finala Europske lige i ispao od Benfice. U sljedećoj sezoni uveo je Dinamo u Ligu prvaka, gdje je u skupini sa Manchester Cityjem, Šahtarom i Atalantom bio posljednjeplasirani. No, pobijedio je Atalantu 4:0, te do zadnje utakmice i zadnje sekunde bio u igri za prezimljavanje. Protiv Šahtara u Maksimiru vodio je s 3:1 do 89. minute, pa su plavi u trećoj minuti nadoknadi primili pogodaka za 3:2 da i osmoj minuti nadoknade Theophile napravio glupi prekršaj na vrataru Šahtara koji je došao u napad i s 3:3 se Dinamo oprostio od Europe. Plave je vodio u 100 utakmica.

Nakon odlaska iz Dinamo vodio je Osijek u 87 utakmica i onda se razišao s upravom, potom je u 16 utakmica vodio Trabzonspor, a dosad je bio pod ugovorom s njemačkim bundesligašem Union Berlinom, gdje je nakon 22 utakmice dobio otkaz. No, ugovor mu je s Nijemcima vrijedio do 2026. godine, pa se trebao odreći njihove plaće da bi došao u Dinamo.

Držimo da je Bjelica dobar izbor, možda i najbolji u ovom trenutku kad je Dinamo u krizi jer poznaje sve u Maksimiru i oko njega. Tek treba vidjeti hoće li mu navijači oprostiti paljbu prema plavima dok je bio trener Osijeka i odnos Dinama i Rijeke nazvao korporacijom. Čelnici Dinama s tim se nisu zamarali, kažu da je to bilo za vrijeme bivše klupske vlasti i da Bjelica zbog toga ne bi trebao imati problema izvede li momčadi Dinama u susret s Lokomotivom.