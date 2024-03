Osuđeni silovatelj ostaje u zatvoru: Alves nije skupio milijun eura, odbacio ga najodaniji prijatelj

Brazilski nogometaš Dani Alves, koji je nepravomoćno osuđen na četiri i pol godine zatvora zbog silovanja, nije uspio u zadanom roku prikupiti milijun eura za jamčevinu te će morati ostati u pritvoru najmanje do ponedjeljka. Sud u Barceloni je u srijedu odlučio pustiti Alvesa da se u žalbenom postupku brani sa slobode te odredio jamčevinu u iznosu od milijun eura. No, kako pravni zastupnici 40-godišnjeg brazilskog nogometaša nisu uspjeli skupiti i uplatiti taj iznos do zadanog roka (petak, u 14 sati po srednjoeuropskom vremenu), Alves će iza rešetaka provesti i ovaj vikend, a na slobodu će najranije moći izaći u ponedjeljak.

Brazilac se već 14 mjeseci nalazi u zatvoru Brians 2, koji se nalazi 40 kilometara sjeverozapadno od Barcelone. Unatoč dugotrajnoj i trofejima ovjenčanoj karijeri u kojoj je igrao za neke od najboljih i najbogatijih europskih klubova, kao što su Barcelona, Juventus i Paris Saint-Germain, čini se da Dani Alves nema dovoljno veliku ušteđevinu da bi mogao pokriti iznos jamčevine.

Svom sunarodnjaku, prijatelju te suigraču nakon uhićenja je novčano pomagao Neymar Jr. preko svog oca, ali on je u četvrtak u priopćenju izjavio da neće platiti jamčevinu.

Alves je 22. veljače ove godine osuđen na zatvorsku kaznu u trajanju od četiri i pol godine za silovanje mlade žene, koje se prema njenom iskazu dogodilo u noći s 30. na 31. prosinca 2022. u jednom noćnom klubu u Barceloni. Takvom odlukom suda nijedna strana nije zadovoljna, jer brazilski nogometaš tvrdi da je nevin, a tužiteljstvo je tražilo mnogo oštriju, devetogodišnju zatvorsku kaznu. Obje strane su najavile da će se žaliti na presudu.