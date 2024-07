Osam nogometaša u lovu na europsku Zlatnu kopačku. Po starom kriteriju pobjednik je bivši dinamovac

Osim utrke za naslov europskog prvaka između reprezentacija Španjolske i Engleske, na Europskom prvenstvu u Njemačkoj vode se i napete utrke za individualne nagrade. Tu su nagrade za najboljeg igrača te najboljeg mladog igrača turnira, ali najviše je rasprave i interesa posljednjih dana bilo oko Zlatne kopačke, odnosno nagrade za najboljeg strijelca turnira. Naime, Uefa je za ovaj turnir promijenila pravilo koje je bilo na snazi od 2012. godine. Na posljednja tri Europska prvenstva (2012., 2016. i 2021.) vrijedilo je pravilo da se, ako su na vrhu ljestvice strijelaca igrači po broju pogodaka izjednačeni, kao drugi kriterij gledaju upisane asistencije, a ako su i prema tom kriteriju igrači izjednačeni, onda je u prednosti onaj koji je taj učinak ostvario u manjem obujmu minuta.

Tako je, primjerice, na Euru 2012. godine Zlatnu kopačku odnio Fernando Torres, iako su tri pogotka postigli i Mario Gomez, Alan Džagojev, Cristiano Ronaldo, Mario Balotelli te naš Mario Mandžukić. Međutim, Torres je uz tri pogotka imao i jednu asistenciju, kao i Gomez, no to je ostvario u 189 minuta na terenu, za razliku od Gomezove 282 minute. To pravilo s posljednja tri Eura uvedeno je kako bi prvenstvo imalo jednog najboljeg strijelca.

No sad su se u krovnoj europskoj organizaciji odlučili na to da će, bez obzira na asistencije i minutažu, u slučaju istog broja pogodaka svi koji su imali taj broj pogodaka osvojiti Zlatnu kopačku. Prema donedavnom pravilu prvi bi na ljestvici bio Dani Olmo koji uz tri pogotka ima i dvije asistencije, no po ovom novom-starom pravilu šestorica igrača koja su poentirala tri puta dijele prvo mjesto te ljestvice.

Uz Olma su tu i Harry Kane, Jamal Musiala, Ivan Schranz, Georges Mikautadze te Cody Gakpo. S dva gola su, uoči finala, u igri i Fabian Ruiz te Jude Bellingham, te bismo tako (u slučaju da Olmo ili Kane ne zabiju, a Ruiz i Bellingham postignu pogodak) mogli imati čak osam osvajača Zlatne kopačke, što bi nadmašilo rekord s prvog Eura 1960. kad je Zlatnu kopačku osvojilo pet igrača.