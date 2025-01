Od Cannavarovih najava nismo vidjeli ništa. Izjava bivšeg vatrenog sve nam je objasnila

Nije Fabio Cannavaro, novi trener Dinama imao puno vremena, obavio je tek mini pripreme u Turskoj. Potpuno smo ga amnestirali za utakmicu s Arsenalom, očekivalo se da će se plavi pokušati braniti i u tranziciji nešto napraviti, borili se jesu, izgledali su puno bolje nego protiv Bayerna, ali su izgubili s 0:3. Cannavara smo za tu utakmicu poštedjeli svih kritika jer ih nije ni zaslužio jer je, koliko znamo, što je bilo i očekivano, momčad u Turskoj uglavnom spremao za HNL s obzirom da je plavima osnovni cilj obraniti naslov prvaka. Stoga, pripremao ih je za tu, a ne europsku frontu.

I najavljivao se ofenzivno nogomet, presing, napadačka igra i tko zna što sve ne. Nakon utakmice s Arsenalom pričali smo o tome s Igorom Pamićem i najavili da ćemo vidjeti što je Cannavaro radio tek na utakmici s Istrom, ali Pamić nije srljao. Polako, to ćemo tek vidjeti, u ovom trenutku ni dojam nije važan, već samo pobjede, samo rezultat je važan u ovom trenutku – rekao je među ostalim Pamić.

No, iskreno, očekivali smo više, ali smo puno više u prvih 45 minuta vidjeli od Istre nego od Dinama. Pa plavi nisu krenuli s presingom,nego prve dvije tri, minute nisu mogli taknuti loptu, Istra je brzom igrom kratkih pasova sakrila loptu i plavi su izgledali izgubljeno. No, poveli su preciznim udarcem glavom Kulenovića, ali onda uobičajeno primili glupi pogodak. Ipak, u nastavku smo vidjeli bolji Dinamo, Cannavaro je nakon 60 minuta povukao logične poteze, Dinamo sad više stiskao i na kraju je zasluženo došao do pobjede.

No, za osvajanje naslova prvaka ta se igra ne čini dovoljno dobro, iako je, kao što kaže Pamić, sad bilo najvažnije pobijediti. Možemo se samo nadati da će se s vremenom popraviti i igra jer ovo što smo gledali protiv Istre ne čini se baš dovoljnim da bi se u drugom dijelu prvenstva jurišalo do naslova prvaka kao što je to Dinamo napravio u prošloj sezoni nakon što se oprostio od Europe.