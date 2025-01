'Ljudi, budite ozbiljni, zar je Dinamo trebao napasti Arsenal? Novi napadač? Bit će pojačanje'

Vjerujemo da su u Dinamu, čim su sletjeli u Zagreb iz Londona, zaboravili utakmicu s Arsenalom bez obzira na taj 0:3 poraz. No, nisu se plavi osramotili iako je poraz uvjerljiv, daleko je to bilo iznad one utakmice s Bayernom kad su 'popili' devet komada. Sad je Dinamo izgledao ipak znatno bolje, kako je rekla jedna kolegica i vatrena navijačica Dinama, nismo se osramotili.

Nije bilo loše u Londonu

I to je bilo važno pogotovo zbog onoga što slijedi plavima, a to je prije svega borba za naslov prvaka. U toj utrci plavi zasad kasne sedam bodova za Rijekom i Hajdukom.

– Vidim da sad svi kritiziraju Dinamo zbog te utakmice u Londonu, a ja nisam vidio ništa loše. Jasno je bilo i prije početka utakmice da je Arsenal bolja momčad, brža, dinamičnija. Uz to, nemojmo zaboraviti da je trener Cannavaro preuzeo momčad prije mjesec dana. Nadalje, Dinamo je primio pogodak u drugoj minuti utakmice u Londonu i, iskreno, bojao sam se da bi se mogao ponoviti onaj težak poraz od Bayerna u Münchenu. Dobiti tako rano gol i onda ovako odigrati do kraja nije bilo lako i po meni su i Dinamo i trener položili taj ispit – kaže nam bivši napadač Dinama Igor Pamić.

Veliki broj kritika govori da Dinamo nijednom nije opasnije ugrozio Arsenal, da je pao bez ispaljenog metka.

– Ma dajte ljudi, budimo ozbiljni, zar je trebao napasti Arsenal? To bi bilo kao Seljačka buna, ali vidjet ćemo sada kako će sve to dalje ići.

K tome, Cannavaro je dobio zadatak osvojiti hrvatsko prvenstvo, prestići Rijeku i Hajduk i na pripremama je više radio na napadačkoj igri kakva mu je potrebna za HNL, a u pripremi za Arsenal potrošio je samo nekoliko treninga. No, sad u Maksimir dolazi Istra (danas od 17.30 sati), pa ćemo onda valjda vidjeti što je to Cannavaro pripremio za lov na naslov prvaka.

– Tek ćemo vidjeti je li spremao momčad za HNL, nemojmo zaboraviti da on ne poznaje dovoljno još ni Dinamo, a kamoli HNL. No, kako god Dinamo danas bude izgledao protiv Istre, neću zamjeriti Cannavaru, sad je važno samo pobjeđivati. Pustimo mi umjetnički dojam, interes kluba samo je rezultat, to je Cannavaru jedini veliki zadatak, a ja smatram da je on tog zadatka dostojan – kaže nam Pamić.

Dugo je Dinamo bio bez dovoljnog broja napadača, nepotrebno je prodao Frana Brodića i ostao samo na Bruni Petkoviću i Sandru Kulenoviću. I onda se Petković ozlijedio, sav je teret pao na Kulenovića koji nikad dosad nije igrao u ritmu kakav je imao Dinamo, nikad nije bio tako u neprestanom pogonu i koliko god je dobro krenuo, morao je pasti, imao je i zdravstvenih problema, ali je stisnuo zube i pokušao pomoći momčadi. Stoga je bilo jasno da su plavi morali naći barem još jednog napadača koji im je potreban i kad se Petković oporavi.

Wilfried Kanga taj je novi napadač, 26-godišnjak je prošao liječnički pregled, potpisao za Dinamo, vjerojatno ćemo ga vidjeti već danas kad Dinamo igra protiv Istre. Gotovo sigurno ne od početka, ali za očekivati je da će dobiti određenu minutažu i pokazati se plavim navijačima u Maksimiru. Uostalom, i Cannavaro je nakon Arsenala najavio određenu minutažu za novog napadača. No, jako je kratko s Dinamom i pitanje je koliko će mu trebati vremena za prilagodbu na novu sredinu, momčad, način igre.

– Ma on će se uklopiti odmah ako je pravi, pravi se igrač jako brzo uklopi u novu momčad. Ako ćemo u detaljniju analizu, Kanga dolazi u najbolju momčad u Hrvatskoj, a naša liga nije zahtjevna kao lige u kojima je prije igrao. Ne treba on 'loviti' ideje suigrača nego samo ideju trenera. A trener je taj koji mu mora objasniti svoju ideju igre, objasniti mu što traži od njega. Da je došao u Istru ili neki manji klub od Dinama, onda bi možda imao problema s prilagodbom, ne vjerujem da u Dinamu može imati problema. Treba samo usvojiti nekoliko zahtjeva i, nadajmo se, zabiti gol – kaže Pamić.

Kangina statistika, pogotovo u Herthi i Cardiffu, ne ide mu u prilog, nije se iskazao kao strijelac, iako je u Young Boysima i Standardu bio vrlo učinkovit. No, švicarski i belgijski klub igrali su napadački nogomet, a tako bi trebalo biti i u Dinamu, koji će, po Cannavarovim najavama, igrati napadački.

Imam osjećaj da će biti dobar

– I ja sam uvjeren da će mu biti lakše u Dinamu nego u bivšim klubovima. No, nemojmo se unaprijed praviti pametni, vrijeme će pokazati je li Dinamo pogodio s novim napadačem, ali osobno imam nekakav osjećaj da će Kanga biti dobar. Istina je da nitko unaprijed ne može reći da će biti pravi, ali čini mi se da je on tip napadača kakav treba Dinamu, da je on dobro rješenje za plave – zaključio je optimistični Igor Pamić.

I u pravu je da treba pričekati, nije lako nijednom novom igraču u Dinamu, ovdje su zahtjevi veliki, traže se samo pobjede, od napadača pogoci, a Dinamo već dugo nema pravog 'killera', centarfora koji će zabiti 20 golova u sezoni. Nadajmo se da su u Maksimiru sad našli pravoga, a kako se snalazi u ulozi plavog napadača zacijelo ćemo vidjeti u određenoj minutaži već danas protiv Istre.