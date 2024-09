Očekuje nas spektakl u Zagrebu: Kraljica diska ide u boj protiv olimpijske pobjednice

Danas će se na stadionu Mladosti održati glavni dio atletskog mitinga – 74. memorijal Borisa Hanžekovića. Program počinje u 15 sati muškim bacanjem kladiva. Daljaši su odradili svoj program na Trgu bana Jelačića. Pobjednici ovogodišnjeg natjecanja na Trgu bana Jelačića su Amerikanka Jasmine Moore i Jamajčanin Shawn-D Thompson.

– Jako sam zadovoljna nastupom i zahvaljujem na podršci koju sam dobila u Zagrebu. Vjerujem da ću se vratiti i dogodine. Sezona još nije gotova, a ovo je nakon medalja u Parizu bio njezin lijep nastavak – rekla je Jasmine Moore koja je pobijedila skokom od 6,71 metra.

Jana Koščak, svjetska juniorska prvakinja u sedmoboju, bila je osma sa skokom od 6,00 metara.

– Ovo je bilo odlično iskustvo za mene. Sve mi se sviđalo, od atmosfere, voditelja, gledatelja... Prvi sam put skakala u dalj izvan stadiona. Još me očekuje nastup na Gimnazijadi – rekla je Jana Koščak.

Thompson je došao s trećim rezultatom, ali je bio bolji od konkurencije.

– Pod dojmom sam. Ništa od ovog ne bi se ostvarilo da nije bilo ove sjajne podrške zagrebačke publike. Bila je velika borba za prvo mjesto, sve do samog kraja, i to moje zadovoljstvo čini još većim – rekao je Shawn-D Thompson koji je slavio sa skokom 7,99 metara.

Od tri hrvatska daljaša Roko Farkaš, aktualni svjetski juniorski prvak u dalju, sa skokom od 7,90 metara bio je treći.

– Nakon juniorskog SP-a malo je pao tonus, nisam baš puno ni trenirao pa mogu biti samo zadovoljan ovako dugačkim skokom. Za mene Hanžek još nije završio. U nedjelju ću nastupiti u utrci na 200 metara a onda idem na zasluženi odmor – rekao je Roko.

Filip Pravdica, hrvatski rekorder i lanjski pobjednik, završio je peti sa skokom 7,79 metara dok je Makro Čeko bio šesti sa skokom 7,77 metara.

U današnjem programu jedna od najzanimljivijih disciplina bit ženski disk gdje ćemo gledati nadmetanje dviju olimpijskih pobjednica – Sandre Elkasević (zlatna u Londonu i Rio de Janeiru) i Valerie Allman (zlatna u Tokiju i Parizu).

– Drago mi je da sam opet u Zagrebu i drago mi je da ću se još jednom nadmetati protiv Sandre, jedne velike atletičarke koja je za ženski disk napravila čudesne rezultate. Sandra mi je uvijek lijepo govorila o Zagrebu i mislim da ona trenutno vuče kompletnu hrvatsku atletiku koja napreduje iz godine u godinu. Sandra je uzor svima nama – rekla je Allman.

Sandra je u sjajnoj formi, dokazuje to i njezin hitac od prije nekoliko dana kada je pobijedila na mitingu Dinamo Zrinjevca s hicem od 68,81 metar.

– Dobro je što će vrijeme biti odlično, taman za nas diskašice. No to je samo dobar preduvjet da svaka od nas ostvari najbolju verziju sebe. Jer, na finalu Dijamant lige u Bruxellesu predviđaju kišu i hladno vrijeme. Zato, moramo dobro iskoristiti zagrebačko sunce. Što se tiče Allman, moram reći da je jako cijenim. Svatko tko obrani zlato na Olimpijskim igrama puno vrijedi. Ima super tehniku, iskoristi svaki centimetar svoje daljine – rekla je Sandra, a Valerie je dodala:

Sandra za povijest

– Hvala Sandri na ovim lijepim riječima. Rekla sam i ponovit ću, Sandra je u disku napravila rezultate za povijest i još uvijek traje na svjetskoj sceni, i to na samom vrhu. I dalje je spremna za velike daljine i to me još više motivira – naglasila je Allman.

Što se tiče samog mitinga, Sandra će reći:

– Ova godina je bila naporna s Europskim prvenstvom i Olimpijskim igrama, a sezona još nije gotova jer dolazi moj najdraži miting. U Medulinu sam nastavila raditi, osjećam se odlično, bacila sam prije nekoliko dana svoj najbolji rezultat sezone i očekujem podršku u velikoj borbi s olimpijskom pobjednicom Valarie Allman. Imam 11 pobjeda na Hanžekovićevu memorijalu, ovo je moj 17. nastup, nakon prvog 2006. Zato mi je ovo natjecanje jako važno. Još lovim trofej Dijamantne lige, nadam se da će mi Zagreb dati snagu za to.

Motka će imati svoje zvijezde, srebrnog Amerikanca iz Pariza Sama Kendricksa kojem je u subotu bio rođendan i brončanog Grka Emmanouila Karalisa.

– I 2017. kada sam prvi put došao, slavio sam rođendan u Zagrebu. Karalis me pobijedio u Oslu, ali sad sam u najboljoj formi i nadam se da će me on uspjeti pratiti. Da srušimo rekord mitinga i odemo na neku dobru večeru – istaknuo je Kendricks.

Marco Arop, olimpijski doprvak na 800 metara, trčat će u Zagrebu na 1000 metara, na vrijeme, a to znači na svjetski rekord.

– Možemo očekivati brzu utrku i očekivati svjetski rekord. Mislim da je nekoliko stvari važno za utrku – 'zec', da budem u utrci, da imam dovoljno snage za finiš, da su dobri uvjeti i da imam dobru podršku s tribina – zaključio je Arop.