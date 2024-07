Objavljen prvi teaser za film 'Dražen' o košarkaškom titanu Draženu Petroviću

Produkcijska kuća Kinoteka je danas objavila prvi teaser za dugometražni igrani film "Dražen" koji po prvi put na velika platna donosi priču o legendarnom Draženu Petroviću. Na početku teasera vidimo malog Dražena, kojeg tumači nadareni Šibenčanin Tonko Stošić, u njegovim košarkaškim počecima. To su neke od prvih scena koje će gledatelji moći gledati ove jeseni u kinima, kada se očekuje premijera filma.

Film "Dražen" prati život legendarnog košarkaša Dražena Petrovića, od djetinjstva u Šibeniku do njegove tragične smrti 1993. godine. Sniman je, između ostalog, i na autentičnim lokacijama u Šibeniku, Zagrebu, New Jerseyju i New Yorku, što dodatno doprinosi emotivnoj snazi priče.

“Nadam se da će ova najava publiku dodatno potaknuti da dođe u kina i pogleda film. Mislim da smo napravili dobar posao i da ćemo svi zajedno uživati u još jednom sjećanju na Dražena”, poručio je glavni glumac Domagoj Nižić, koji tumači lik odraslog Dražena, povodom izlaska teasera.

Ova filmska avantura traje već sedam godina, a započela je inicijativom producenata Ljube Zdjelarevića i Ivora Šibera, obojice velikih zaljubljenika u košarku i fanova Dražena Petrovića. Dobili su zeleno svjetlo i podršku obitelji Petrović, kojoj se scenarij Ivana Turkovića-Krnjaka izuzetno svidio. Godine 2021. angažiran je redatelj Danilo Šerbedžija, također veliki košarkaški fan. Nakon iscrpne pripreme projekta, snimanje je krenulo u rujnu, a završeno je u studenom 2023.

Glavne uloge u filmu tumače Domagoj Nižić i Romina Tonković, dok se u ostalim ulogama pojavljuju Zrinka Cvitešić, Tonko Stošić, Dragan Mićanović, Lovre Tanfara, Victoria Hauer, Pavle Matuško, Mile Kekin, Valentin Perković i drugi. Koproducenti filma su Vlado Bulajić, Lija Pogačnik, Dimče Stojanovski, Stefan Orlandić i Milica Jokić, direktor fotografije je Ante Cvitanović, montažer Davor Bosankić, scenograf Ivo Knezović, kompozitor Hrvoje Prskalo, supervizori vizualnih efekata su Tom Vujnović i Marino Vuletić, kostimografkinje Željka Franulović i Ana Kala Kovačević, a majstorica maske Bianka Prskalo.

Film je nastao u produkciji zagrebačke produkcijske kuće Kinoteka, uz koprodukciju sa slovenskom kućom December i srpskim Living Pictures. Film su podržali Hrvatski Audiovizualni Centar, Slovenski Filmski Centar i Filmski Centar Srbije, a zahvaljujući podršci i drugih brojnih institucija, sponzora i gradova, očekuje se da će film biti gotov do jeseni 2024. godine.

