O njegovim korijenima sve zna izbornik Dalić. Dinamo ga vidi kao buduću zvijedu i nasljednika Mišića

Dinamo će se današnjom utakmicom s praškom Spartom (17 sati) oprostiti od slovenskog dijela priprema i vratiti se u svoju zagrebačku bazu. Gledajući dosadašnje utakmice plavih, otkako je Igor Bišćan obavio prozivku (Dugo Selo, Koper, CSKA Sofija 1948), vidjeli smo dobrih dionica raznih igrača, a izuzetno je učinkovit bio Dario Špikić.

Kako se to obično voli naznačiti ili izabrati na kraju nekih priprema, po nama je najveći dobitnik 19-godišnji Petar Sučić. Dečko je došao pomalo iz drugog plana, Bišćan je i dosad imao dosta mladih igrača u svom kadru, no Sučića se gotovo nije spominjalo. No u njegovim nastupima dalo se puno toga vidjeti. Istina, na njega su nas već prije upozoravali kolege iz Mostara.

Bio je kao Mišić u Dinamu

Sučić je rođen u Livnu i tek u listopadu napunit će 20 godina. Igrati je počeo u Bugojnu, gdje je živio, igrao je u mlađim uzrastima za Sport Prevent, pa onda Iskru, a zatim je došao u Zrinjski. Svojim odličnim igrama privukao je pozornost Dinama koji ga je i kupio u siječnju 2022. godine. Igrao je za juniore plavih i za drugu momčad, kod trenera Joze Bandića i Damira Krznara, da bi se onda vratio u Zrinjski na posudbu. Mladi reprezentativac BiH u posljednjoj sezoni odigrao je 37 utakmica, a redovito je igrao i kod Sergeja Jakirovića i kod Krunoslava Rendulića.

Po mnogima je Sučić najbolji igrač svoje generacije u BiH, a da svi hvalospjevi nisu bili izmišljotina, potvrdio je od početka priprema s klubom za koji je navijao i prije nego što je stavio svoj potpis na ugovor s plavima, ugovor koji ima do 2027. godine. Uspoređuju ga s Josipom Mišićem, jednim od najstandardnijih igrača Dinama koji je izuzetno važna karika plavih pa kažu da je Sučić za Zrinjski bio ono što je Mišić za Dinamo.

GALERIJA Dinamo je u pripremnoj utakmici svladao CSKA iz Sofije

I po onome što je dosad pokazao doista bi mogao biti kao Mišić, možda i kao Marcelo Brozović s obzirom na svoje trkačke kvalitete. U sve tri utakmice svoju je minutažu odlično iskoristio, odigrao je na visokoj razini. Dečko se trudi, puno trči, radi za momčad te se svakako svidio kao partner Josipa Mišića u sredini.

– Sučić dobro radi, sluša, suigrači su ga odmah prihvatili, dobar je on. Radi za momčad, radi puno stvari koje inače prolaze nezapaženo. Zadovoljan sam kako radi, ozbiljan je dečko i vidjet ćemo što će biti s njim – kazao je Igor Bišćan.

Polivalentni veznjak

U utakmici protiv Kopra bilo ga je svugdje, uostalom pretrčao je 12.737 metara, što baš o nije čest slučaj u pripremnim utakmicama. No dečko očito ima volju nametnuti se, i nedavno je govorio da će na pripremama plavih pokušati ugrabiti svoju priliku. Za njega ta kilometraža nije nikakvo čudo, toliko je trčao i na gotovo svim utakmicama u BiH.

On je bio jedan od igrača za koje smo očekivali da će otići na posudbu, no s obzirom na to što je pokazao dosad, neće biti iznenađenje ostavi li ga Bišćan u svom kadru. Doduše, uz Mišića i Sučića tu je i Marko Bulat za tu defenzivniju poziciju u vezi, tu je i Robert Ljubičić koji, doduše, igra lijevog beka, pa također mladi Luka Lukanić. No Petar Sučić svakako je ozbiljno zaintrigirao sve. Iako ga i dalje čeka borba za ostanak u plavoj svlačionici, sad kad su se vratili svi reprezentativci sigurno će biti manje prostora i za njega. No on je tip igrača kakve Bišćan voli, izuzetno radišan, odgovoran i motoričan.

Stoga i ne čudi što je Bišćan za Sučića rekao: "Vidjet ćemo što će biti s njim. Jer, dosad je bilo gotovo sigurno da će na posudbu, pričalo se o Istri, koja ga je željela, no plavi su ga zadržali i čini se da su povukli dobar potez. U ovom trenutku Sučić se čini kao igrač koji će dobro doći, pogotovu s obzirom na velik broj utakmica koje plavi očekuju u jesenskom dijelu prvenstva. Polivalentan je vezni igrač, može biti šestica i osmica, igrao je i kao desetka, no ovo što smo vidjeli na poziciji osmice, u suradnji s Mišićem, bilo je jako dobro".

Sa Zrinjskim je odradio prvu sezonu seniorskog nogometa, igrao je puno, osvojio dvostruku krunu i po mnogima je bio jedan od najboljih igrača mostarskog kluba.