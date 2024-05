Ajmo, dijaspora! Evo kako možete glasati za Baby Lasagnu

Ulazimo u završnicu eurovizijskog tjedna i euforija se bliži svom vrhuncu. Finale za Pjesmu Eurovizije počinje u subotu u 21 sat, a sada je poznato da će naš Baby Lasagna nastupiti kao 23. od 26 sudionika. Također, sinoć smo dobili i posljednjih 10 finalista Eurovizije: Latvija, Austrija, Nizozemska, Norveška, Izrael, Grčka, Estonija, Švicarska, Gruzija i Armenija. Nastupali su još i predstavnici Malte, Albanije, Češke, Danske, San Marina i Belgije, ali nisu prošli u daljnje natjecanje. Iz prve polufinalne večeri uz Hrvatsku još su finale izborili: Cipar, Finska, Irska, Litva, Luksemburg, Portugal, Srbija, Slovenija i Ukrajina. Od ranije su direktno u finale ušli domaćin Švedska te Francuska, Njemačka, Italija, Španjolska i Velika Britanija.

Dakle, sada je sve poznato, a ostaje jedino dočekati finale i uživati u spektaklu. I jasno - glasovati! Za svoje favorite mogu glasati gledatelji diljem svijeta, kao i oni u zemljama sudionicama. Gledatelji koji gledaju u zemljama sudionicama Eurovizije, mogu glasovati telefonom ili SMS-om. Također, može se glasovati putem službene aplikacije Eurovision Song Contesta (ESC) ili putem internetske stranice www.esc.vote.

Eurovizija se gleda u cijeloj Europi, ali i diljem svijeta pa tako mogu glasati i stanovnici "ostatka svijeta". A ovo je jako važno i za Hrvatsku. Naime, ovo je trenutak u kojem cijela dijaspora može pomoći Baby Lasagni! Naime, građani svake zemlje natjecateljice ne mogu glasati za svog predstavnika na Euroviziji, nego glasuju za druge pjesme koje im se sviđaju.

Ovako to objašnjavaju na službenim stranicama Eurovizije (www.esc.vote): "Teleglasovanje je integralni dio Pjesme Eurovizije. Ovim se omogućuje milijunima gledatelja diljem svijeta da imaju direktan utjecaj na ishod ovog najprestižnijeg međunarodnog natjecanja za najbolju pjesmu. ESC je platforma koja pruža priliku za prikazivanje glazbenog talenta i razmjenu kulture. a ulozi su visoki i za natjecatelja i za državu koju predstavljaju. Ključno pravilo Eurovizije je da gledatelji na mogu glasati za predstavnika vlastite zemlje, time se osigurava nepristranost i pravedno natjecanje. Ovo pravilo provodimo uz pomoć mikro uplata kojima se identificira iz koje ste zemlje, tako da se verificira zemlja koja je izdala vašu SIM karticu ili karticu kojom plaćate ovu mikro transakciju".

Dakle u pravilima objašnjavaju da svatko tko dolazi na web stranice Eurovizije ili na njihovu mobilnu aplikaciju mora prvo pravilno izabrati iz koje zemlje dolazi. Tako, prije nego što dobijete mogućnost glasovanja morate izabrati točnu zemlju, a tada dobivate detaljnije instrukcije. Ako se ne poklope podaci vašeg izbora s vašim mobilnim brojem ili kreditnom/debitnom karticom, nećete moći glasovati.

Postoji mogućnost i biranja "ostatka svijeta" (Rest of the world), no tada također morate imati SIM karticu ili kreditnu karticu izdanu od strane tog dijela svijeta za koji tvrdite da ste od tamo.

Glasovanje iz zemlje koja nastupa na Euroviziji:

Glasuje se tijekom trajanja finala. Može se glasovati SMS porukom, ili preko aplikacije/web stranica ESC-a. Podsjećamo, možete glasovati samo za predstavnika druge zemlje. Možete glasovati do 20 puta za te druge zemlje koji su vam favoriti.

Glasovanje iz zemlje koja ne nastupa na Euroviziji:

Svi gledatelji iz zemalja koje nemaju svog predstavnika također mogu glasovati. Također, moraju birati svoju točnu lokaciju.

Kada glasovati:

Za finale će glasovanje početi točno pred sam početka prvog nastupa. To će u subotu biti domaćin Švedska (Marcus & Martinus - Unforgettable). Glasovanje će trajati otprilike 25 do 40 minuta još nakon što posljednja zemlja sudionik završi svoj nastup, a to će u subotu biti Austrija (Kaleen - We Will Rave). U polufinalima su ova glasovanja bila kraća.

"Ostatak svijeta"

Jedino gledatelji iz ostatka svijeta imaju priliku glasovati i ranije, ali također moraju platiti mikro transakciju i tako dokazati svoju lokaciju. Gledatelji iz "ostatka svijeta", dakle ovdje se misli na zemlje koje ne nastupaju, mogu glasati oko 24 sata prije samog finala. Njima glasovanje počne nekad tijekom večeri u petak nakon što završi generalna proba, a glasovanje im završi na početku finala u subotu u 21h.

Dijaspora

Dakle, tu je sada prilika i za brojnu hrvatsku dijasporu. Ako živite u Njemačkoj, Austriji, Sloveniji, Švedskoj ili nekoj drugoj europskoj zemlji (i Australiji) koja je sudionik Eurosonga onda možete glasovati dok traje finale u subotu i još nakon svih nastupa do kada je otvoreno glasovanje. Ako ste, pak, u Americi, Kanadi, BiH ili drugdje u "ostatku svijeta", odnosno državi koja nije sudionik Eurosonga tada glasate od petka kasno navečer (po europskom vremenu) do početka finala u subotu. Ako imate lokalni broj mobitela i bankovni račun u toj državi, tada možete slobodno glasovati za Hrvatsku i Baby Lasagnu! Štoviše, neki veliki fanovi Eurovizije koji žive uz granicu Slovenije proteklih su dana išli u šoping po SIM kartice... Rim Tim Tagi Dim!

Na ovom linku (na dnu stranice) možete pronaće točne SMS brojeve na koje se šalju glasovi, ovisno iz koje zemlje glasate. Baby Lasagna nastupa 23. pa za glas njemu treba u poruci napisati 23.

