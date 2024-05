'Novi Mandžukić' dobio odbijenicu od Hajduka?! 'Rekli su mi da bi me uzeli da sam iz Splita, a ovako...'

Anton Matković novo je veliko ime u nastajanju na hrvatskim nogometnim terenima. Ovaj 18-godišnjak rodom iz Slavonskog Broda ne prestaje oduševljavati svojim izvedbama za Osijek u HNL-u. U 15 nastupa ove sezone zabio je mladić već četiri pogotka, a svi su postignuti u utakmicama protiv Dinama, Hajduka i Lokomotive. Matković je dakle, već ove sezone zabijao i na Maksimiru i na Poljudu.

Nije tajna da ovog sjajnog mladog napadača žele veliki klubovi iz najjačih europskih liga. Trenutna tržišna vrijednost prema Transfermarktu je 400 tisuća eura, ali nedvojbeno je da će Osijek za njega tražiti i višestruko veći iznos, bude li ga prodavao već ovog ljeta. Matković je u prosincu prošle godine potpisao ugovor koji ga za klub s Pampasa veže do ljeta 2026. godine.

- Trener Zekić imao je dobar osjećaj i vjerovao u mene. Napao sam izvrsno dubinu, Pušić mi je dao loptu... - rekao je Matković u razgovoru za Novu TV u kojem se prisjetio gola Dinamu na Maksimiru. Upravo će ondje zaigrati i ovoga vikenda, u dvoboju 34. kola HNL-a.

Nakon Dinama Matković je zabio Hajduku na Poljudu. A baš je ondje bio na probi, i to ne kratkotrajnoj.

- Bio sam ondje na probi prije dvije-tri godine i rekli su mi da bi me vjerojatno uzeli da sam iz Splita ili okolice poput Makarske, ali kako sam iz Slavonskog Broda, ne bi htjeli toliko riskirati - rekao je Matković.

Nedavno je o njemu govorio i Joško Gvardiol. A nedavno ga je susreo i Mario Mandžukić, također Brođanin, s kojim već sada uspoređuju Matkovića.

- Brat me probudio da mi pokaže tu snimku kako me Gvardiol hvali, on prati te stvari. Nisam mogao vjerovati, bio sam u šoku, bez riječi. A koji sat kasnije počeli su mi isto slati i mama, tata, ostali... Ma kad te takav igrač pohvali, izvrstan je osjećaj. Mandžukić? Sreli smo se nedavno u Slavonskom Brodu, u hodniku kod svlačionica, i njegova je prva rečenica bila "A, ti si taj!" Odgovorio sam mu "Jesam", a on mi je poručio da sam nastavim vjerovati u Boga i raditi kako radim i sve će se isplatiti - rekao je Matković.