Taman na vrijeme: Ivan Perišić je spreman, konačno bi mogao zaigrati od prve minute

Još tri kola do kraja HNL-a, još tri utakmice za Hajduk pa će i ova sezona konačno biti zaključena. Mnogi bi navijači splitskog kluba voljeli da je prvenstvo završilo još prije tjedan-dva, ali 36 dionica mora se odigrati. Hajduku predstoji gostovanje kod Istre u Puli, a pred taj dvoboj postalo je jasno da je Ivan Perišić spreman za nastup od prve minute.

Također, privremeni trener Hajduka, Jure Ivanković, razriješio je otvorena pitanja oko Dine Mikanovića i rekao da je kažnjen.

- Dino Mikanović je nakon utakmice neprimjereno reagirao prema predstavnicima medija nakon neistinitih tvrdnji, nakon događaja je interno novčano sankcioniran. Iznos je doniran "Bilom srcu", Mikanović se ispričao odmah nakon događaja, ali i preko naše službe, ispričavamo se i mi kao klub - rekao je glasnogovornik Hajduka Božo Pavković.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Igrači su svjesni da moraju sve profesionalno odraditi do kraja, takve stvari se ne smiju više događati. Sahiti neće konkurirati, dobio je udarac u oko, ali Diallo konkurira - nadovezao se Ivanković.

Mnoge navijače Hajduka šokirao je prošlog tjedna novi poraz, on se dogodio u Varaždinu.

- Sve nas je poraz pogodio i razočarao. Očekivali smo da ćemo rasti nakon pobjeda, pristup je bio najupitniji. Energije i motivacije nije bilo. Ako ne možeš to izjednačiti s protivnicima, nemaš se čemu nadati. Ako mi ne odgovorimo na pravi način, ni naša individualna kvaliteta ne može izaći na vidjelo.

Stanje u momčadi?

Raditi u ovim okolnostima je čast, ali izazovno i teško zbog situacije u kojoj smo se svi skupa našli. Ako morate svakodnevno nekoga motivirati, gadno se pogriješilo s izborom tog igrača, mislim karakterno. Igrat će se HNL i dogodine i ako izgubiš taj gard i nitko nema strah kad dolazi na Poljud, to je i za iduću sezonu veliki minus. Moramo stati s rasipanjem ugleda kluba.

O Livaji i Perišiću...

- Livaja je opet osjetio bol u koljenu, nije odradio trening do kraja. On ima jako puno kontakata s protivničkim igračima, ako nije na sto posto, bolje ne riskirati. Sada kada nije potrebno, bolje ga je čuvati. On je ove sezone već riskirao. Nadam se da će to uspjeti sanirati. Perišić? Osjeća da napreduje sve iz dana u dan. Naravno da se i njemu dogodi loš dan. Moguće je da krene od prve minute i to na prirodnijoj poziciji, očekujem da on bude sve bolji.