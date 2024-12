Novi šok za Real, veliki plan pred propadanjem. Ovo je stiglo kao grom iz vedra neba, što će sada?

Poraz madridskog Reala od Athletica u Bilbau samo je nastavak relativno loše forme aktualnog prvaka Europe u posljednje vrijeme. Izgubili su prošlog tjedna od Liverpoola u Ligi prvaka i sada se nalaze u dosta teškoj situaciji, na tek 24. mjestu, posljednjem koje vodi u nokaut-fazu natjecanja.

Iako je aktualna natjecateljska sezona u punom zamahu, na Santiago Bernabeu već naveliko razmišljaju o sljedećoj i o pojačanjima za istu. Uprava kraljevskog kluba cilja na dva imena koja u ljetnom prijelaznom roku može dovesti bez odštete. Radi se o bekovima - Alphonsu Daviesu iz Bayerna i Trentu Alexanderu Arnoldu iz Liverpoola. Obojici na ljeto ističu ugovori.

To je dobro za Real, ali po najnovijim napisima određenih krugova bliskim njemačkom i engleskom klubu, obojica bi mogla produljiti ugovore. To jasno ne znači da Davies i TAA neće preći u Real, to samo znači da ih Real ne bi mogao dovesti "za nula eura".

Kako sada stvari stoje, Arnold je odbio zadnju ponudu Liverpoola za produljenje ugovora na Anfieldu, a kod Daviesa se prema pisanju njemačkih medija već dogodio preokret. Kanadski reprezentativac do sad nije prihvaćao ponude Bayerna, ali Davies je ovoga četvrtka bio na novom sastanku s upravom u Münchenu. Pregovori o novom ugovoru ponovno su krenuli, a sve se kreće u dobrom smjeru kada je Bayern u pitanju.

Bayern i Davies tako bi mogli nastaviti suradnju, a trebaju se tek usuglasiti neki zadnji detalji. za Real će to sasvim sigurno biti šok, a veliko je pitanje što će sada, odnosno hoće li imati dovoljno dobru alternativu za ljetni prijelazni rok na toj poziciji. Predsjednik Florentino Perez upoznat je sa situacijom, a sada je vrijeme za reakciju.