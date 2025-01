Novi šok za Hrvatsku: Luka Cindrić otpao sa Svjetskog prvenstva! Evo što je s Duvnjakom

Na popisu hrvatskih rukometnih reprezentativaca kojeg je danas na svojoj X-stranici objavio rukometni analitičar Rasmus Boysen, a potvrdila ga Svjetska rukometna federacija (IHF) više nema Luke Cindrića. Imao je problema s ozljedom zbog koje dugo nije trenirao, no ipak je skupio snage i nastupio u uvodne dvije utakmice u Zagrebu protiv Bahreina i Argentine. Protiv Argentinaca je dobio udarac i kako stvari stoje, više na njega neće moći računati Dagur Sigurdsson.

Domagoj Duvnjak i dalje je na popisu i konkurirat će za današnji ogled s Egiptom koji počinje u 20.30 sati. Na popisu je i novi igrač Igor Karačić, a on je zamijenio Cindrića, a ne Duvnjaka. Naravno, to što je Duvnjak i dalje na popisu ne znači da će igrati u nastavku turnira, već samo da na to ima pravo. Iz Hrvatskog rukometnog saveza poručili su u subotu da će se kapetana reprezentacije pokušati osposobiti za završnicu turnira. Karačić je pozvan umjesto Duvnjaka, a sada bi ipak mogao zamijeniti (samo) Cindrića.

Inače, Cindrić je izabran za kapetana reprezentacije u trenutku kad je potvrđena težina Duvnjakove ozljede. Izbornik Dagur Sigurdsson objavio je da će Cindrić biti novi kapetan, a sada se očekuje da će HRS objaviti novosti i po tom pitanju. Jasno, izbormik Sigurdsson će od 18 igrača koliko ih ima na popisu prije utakmice s Egiptom dvojicu morati ostaviti na tribinama, pošto u službeni zapisnik svake pojedine utakmice smije ući 16 igrača.

Cindrić nije igrao protiv Sjeverne Makedonije na pripremama, a i prije turnira bilo je pitanja hoće li uopće moći nastupiti na SP-u. Bude li potrebno, Sigurdsson za drugi krug može zvati dodatnog igrača kao zamjenu, budući da je do sada pozvao samo jednog od moguća četiri "džokera". Bez Duvnjaka i Cindrića na srednjem vanjskom sada imamo samo Karačića, Tina Lučina i mladog Ivana Pavlovića. Na širem popisu od 35 igrača koji se mogu pozvati kao zamjene još su Davor Gavrić iz Zagreba i Filip Vistorop iz njemačkog Eisenacha.

