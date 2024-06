Kramarić: Ovo što Modrić radi je neopisivo

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju u ponedjeljak (19 sati) u Rijeci očekuje prva od dvije pripremne utakmice uoči nastupa na Euru u Njemačkoj, a pred novinare je uoči utakmice izašao napadač Andrej Kramarić.

"Luka je naša inspiracija. Nešto što je za sve nas igrače, pa i većinu mladih i budućih generacija, guranje prema naprijed. To što on radi je neopisivo. Luka nas je puno toga naučio, pogotovo nas 'polustarije' igrače koje tjera da ne odustanemo. Neki dan sam pročitao njegovu najbolju izjavu, on voli nogomet i to ga održava spremnim, zdravim i željnim dokazivanja", rekao je Kramarić pa se osvrnuo na sutrašnji dvoboj s Makedoncima:

"Zadovoljan sam dosadašnjim dijelom priprema, najbitnije je da smo svi živi i zdravi. Svi znamo što nas sutra čeka, nebitno je radi li se o prijateljskoj utakmici ili Euru, svaka je utakmica nekakvo dokazivanje."

Zadovoljan je i svojim osobnim stanjem, iako je iza njega turbulentna sezona.

"Mnogi ne znaju neke unutarnje detalje mog kluba, ali nećemo o tome. Sve je super i pozitivno, psihički i fizički sam spreman. Nema nikakvih posljedica ove sezone, osjećam se kao da je tek početak i maksimalno sam motiviran i željan."

Poželio je najmanje prolazak skupine na Euru.

"Svi očekujemo fantastičnu atmosferu i naše, domaće prvenstvo. Svi se veselimo tome, ali moramo ostati maksimalno fokusirani. Imamo priliku napraviti odličnu atmosferu i rezultat, ali to moramo pokazati na terenu", poručio je Kramarić.