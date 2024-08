Nova zvijezda vatrenih: 'Imao sam ponudu Intera, a željeli su me i Englezi'

Hrvatski nogometni reprezentativac Luka Sučić ovog ljeta prešao je u liga peticu, iz Red Bull Salzburga u Real Sociedad. Uskoro 22-godišnjak bi odlaskom Marcela Brozovića uskoro mogao postati i prvotimac u reprezentaciji, a konkurenciju bi mu trebali praviti Kristijan Jakić i Martin Baturina.

U prvoj utakmici nove sezone je za Sociedad protiv Vallecana odigrao svega sedam minuta, a niz takvih minutaža bi mu mogao samo naštetiti. Ipak, za Mundo Deportivo dao je izjavu u kojoj je rekao da je zadovoljan klubom u koji je došao. "Impresioniran sam klubom. Suigrači su me jako dobro primili, a trener i stručni stožer su vrhunski. Grad je nevjerojatan. Moja obitelj i ja uživamo ovdje. Real Sociedad sam upoznao igrajući protiv kluba u Ligi prvaka. Dojmili su me navijači na Anoeti. Kada sam čuo da me žele, nisam dvojio niti sekunde", kazao je.

Otkrio je potom da je mogao birati gdje će prijeti. "Imao sam ponude Intera i nekoliko klubova iz Engleske i Njemačke. No, Real Sociedad odgovara mojem stilu igre, a ja sam htio igrati u La Ligi. Sada moram što prije naučiti španjolski jezik. To će mi biti četvrti koji pričam, nakon hrvatskog, njemačkog i engleskog."

Unatoč porazu na startu sezone, očekuje da će Sociedad parirati najboljim španjolskim klubovima te je optimističan uoči Espanyola. Naravno, nije zaboravio i na reprezentaciju i svoj idola Luku Modrića: "Kao klinac pratio sam njega, Rakitića, Kovačića i Mandžukića koji su tada igrali u La Ligi. To što sam im postao suigrač u reprezentaciji za mene je nevjerojatno".

