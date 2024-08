Modrić savjetovao talentu Reala da ne mijenja klub. Evo što je napravio nakon toga

Svjestan žestoke konkurencije u veznom redu Real Madrida, 19-godišnji Nico Paz odlučio je otići iz kraljevskog kluba u novog talijanskog prvoligaša Coma. Tamo će ga kao trener čekati sunarodnjak Cesc Fabregas, a vlasnik je veliki Thierry Henry.

Paz je ugovorom za Real vezan još dvije sezone, međutim do sad je igrao u svega osam utakmica i to ukupno 128 minuta, dakle 16 minuta po utakmici, i to računajući samo one utakmice u kojima je igrao. Jedan od igrača koji nije htio da do ovog transfera dođe je kapetan Reala Luka Modrić:

"Šteta je što odlaziš, ali ti si na dovoljno dobrom nivou da igraš u La Ligi", rekao je Luka.

Iako je Como u sezonu krenuo očekivanim 3-0 porazom protiv Juventusa, španjolski trener uspješno slaže dovoljno kvalitetnu momčad za održavanje prvoligaškog statusa u budućem periodu premda izgleda kao da od Coma želi napraviti španjolski tim. Ne računajući Francuza Raphaela Varanea, koji je doduše većinu karijere proveo u Realu, dosad su u klub dovedeni igrači poput Pepea Reine i Alberta Morena, a uz Paza, u planu su transferi i Sergija Roberta koji je od 2010. u Barceloni, te, doduše Argentinca, Maxima Perronea iz Manchester Cityja.