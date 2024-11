Nogometaš poginuo u tragičnoj nesreći. Klub shrvan: 'Gledamo u prazno i pitamo se zašto?!'

U noći s petka na subotu u prometnoj je nesreći kod Zadra poginuo 33-godišnji nogometaš Ivan Kožul. Bio je igrač NŠK Galovaca koji se trenutačno natječe u 1. Županijskoj nogometnoj ligi Zadarskoj. Od svoga se igrača klub oprostio objavom na službenim Facebook stranicama.

"Dragi naši prijatelji, duboko potreseni i šokirani javljamo da je sinoć naš brat i suigrač, Ivan Kožul, preminuo od posljedica teške prometne nesreće. Sinoć pitam ga u prolazu: 'Ivo što ćemo u nedilju?', a on samouvjereno: 'Lagano u hendikepu'. Jutros neopisiva tuga, mučnina, šok, suze. Utakmica je završila ovdje na Zemlji. Preispitujemo sami sebe, pitamo se što, kako i zašto. Zašto Bože!? Gledamo u prazno", stoji u objavi.

"I polako vrtimo sve one dogodovštine s tobom, sve one pobjede kad smo pjevali, i sve one poraze koje smo doživjeli. I onaj pehar kad smo digli, nitko sretniji nije bio od tebe. I kad si se oprostio prošle sezone i rekao to je to, pa se ove sezone vratio pomoći klubu kad nas nije bilo. Teško nam je govoriti", pišu iz Galovaca pa zaključuju:

"Vjerujemo da si otišao na neko bolje i ljepše mjesto, i vjerujemo da ćeš nas bodriti s nebeske tribine... Striče, počivaj u miru i čuvaj nam klub i selo odozgo! More bude svaka kap kad do mora stigne, tako i duša bude Bog, kad se k Bogu digne. Ivan Kožul, 23.06.1991. - 30.11.2024."