Stranac (32) teško stradao na Savskoj u Zagrebu: Škoda u žutoj traci ga udarila dok je pretrčavao

PRIVREMENA REGULACIJA PROMETA

Očekuju se velike gužve: Zbog Adventa linije 6 i 13 vikendima će voziti obilaznim trasama, evo detalja

Linija 6 od Črnomerca će voziti do Trga bana Jelačića, zatim Jurišićevom, preko Trga žrtava fašizma, Ulicom kneza Mislava te preko Držićeve do Sopota. Linija 13 pak će s Kvaternikova trga prometovati preko Zvonimirove do Trga žrtava fašizma pa preko Glavnog kolodvora, Vodnikove, Savske i Vukovarske do Žitnjaka