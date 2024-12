Nisu zaslužili 150 milijuna! Nezamjetno bolji Usik je Furyja izgurao u mirovinu

Kako se i očekivalo, jer ipak je riječ o kompletnijem borcu, Oleksandr Usik pobijedio je Tysona Furyja i obranio svoja tri pojasa prvaka (WBC, WBA, WBO). No pobjeda Ukrajinca nije bila nimalo uvjerljiva. Nije bilo nijednog brojenja, kao što je bilo u devetoj rundi njihove prve borbe, i nije bilo dominantnog sudionika pa bi se moglo reći da borci baš i nisu zaslužili onih 150 milijuna funti koje će podijeliti. Ipak, Usik je bio bolji za nijansu koja je bila dovoljna da bodovni suci njemu dodijele pobjedu koja engleskog teškaša na neki način gura u mirovinu.

Dubois odmah izazvao Usika

Dakako, bit će to samo Furyjeva odluka, naročito ako ne dođe do treće borbe za koju je bilo ugovornih uvjeta samo u slučaju da je "Gipsy King" dobije ovu borbu. No Usik je skloniji borbi s IBF-ovim prvakom Danielom Duboisom, teškašem koji je podrezao nade Filipa Hrgovića u vezi s borbom za naslov.

A za takvo što hrvatski teškaš morat će se nanovo dokazivati, a već sljedeći protivnik mogao bi biti vrlo opasan. Naime, nakon što je ekspresno nokautirao McKeana, Australca s kojim se Hrgović namučio, Moses Itauma spremno je prozvao našeg borca. A ovog 19-godišnjeg Engleza boksački svijet već sada vidi kao budućeg svjetskog prvaka i doista bi za Hrgovića bio ozbiljan izazov.

No vratimo se mi velikom teškaškom okršaju održanom u Kingdom Areni u Rijadu nakon kojeg je Furyjev menadžer Frank Warren bio nezadovoljan sudačkom odlukom (tri puta 116:112 za Usika), kazavši da nema šanse da je njegov štićenik bio bolji u samo četiri runde.

– Ujak Frank je očito slijep – otpovrnuo mu je Usik koji je bio bolji, ali se ne može reći da je posve nadboksao protivnika.

Isto tako valja reći da u boksu vrijedi nepisano pravilo: da biste nekoga skinuli s trona, morate od njega biti vidljivo bolji. A "Kralj Cigana" bio je prilično daleko od toga.

Slab debi umjetne inteligencije

Još nepovoljnije po Furyja bilo je bodovanje umjetne inteligencije (118:112), koja je primijenjeno testno, pa i ne čudi njegova sljedeća reakcija:

– Odje... kompjutore. Zadržite ljude kao suce. Više posla za ljude, manje posla za kompjutore.

Baš kao i neke prethodne velike mečeve, i ovaj ste mogli gledati preko platforme DAZN i to po vrlo pristojnoj cijeni za PPV uslugu, no ovaj put mnogi gledatelji nisu bili zadovoljni ponuđenom kvalitetom prijenosa. Stoga je na društvenim mrežama puno reakcija u kojima korisnici naglašavaju kako žele povrat novca.