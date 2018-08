Nikola Vlašić ide na jednogodišnju posudbu u moskovski CSKA

Nikola Vlašić (20) vjerojatno će sljedeću sezonu provesti na posudbi u moskovskom CSKA. Evertonov novi trener Marco Silva udaljio je hrvatskog igrača iz prve momčadi te mu poručio da neće biti u kadru za ovu sezonu.

Nikolin menadžer krenuo je u potragu za novim klubom i pronašao mu mjesto u ruskom doprvaku CSKA. Tako bi najskuplji Hajdukov igrač u povijesti, koji je lani otišao za 11 milijuna eura, karijeru trebao nastaviti u Rusiji.

Vlašić bi trebao naslijediti Aleksandra Golovina koji je nakon sjajne igre na SP-u otišao u Monaco. Bjeloruski trener Viktor Gončarenko to mjesto razigravača na kojem je igrao Golovin namjenio je Nikoli Vlašiću.

BREAKING: CSKA Moscow are interested in Nikola Vlasic. Not sure if its loan or permanent. [@_pauljoyce] #DeadlineDay #EFC pic.twitter.com/HDy83X0ng9