Nezaboravnom hajdukovcu prijetili arkanovci, Ćiro ga potjerao u Grčkoj pa su zajedno nosili štednjak

Šokantne vijesti pogodile su hrvatski nogomet, u 63. godini preminuo je legendarni hrvatski golman Tonči Gabrić. Vijest je koja je u ponedjeljak odjeknula hrvatskim medijskim eterom. Smatra se jednim od najboljih hrvatskih vratara svih vremena, a uglavnom je bio zamjena neupitnoj jedinici Draženu Ladiću što se tiče reprezentacije.

U nekoliko navrata davao je intervjue za Večernji list, a mi smo se prisjetili najzanimljivijih izjava.

– Ćiro me je doveo dolje u PAOK. Skupa smo bili ondje godinu dana. Sjećam se svega. Sada mi, ovako na prvu, na pamet pada jedan derbi s Olympiacosom kada su nas zasuli kamenjem. Sletjeli smo na aerodrom, čuvalo nas je milijun policajaca. Ćiro i ja sjedili smo u autobusu na prvom, odnosno, drugom sjedalu. U jednom je trenutku kamen razbio naš prozor. Kad je staklo počelo pucati, ja sam se bacio ispod sjedala, a Ćiro je već bio dolje. Gleda me i kaže: "Sine, pa gdje smo mi to došli..." – rekao nam je Gabrić i dodao:

– Mogao bih vam sada pripovijedati sat vremena. Jedna od tih priča jest i ona kada su mi 1993. godine na automobilu splitskih registarskih oznaka ostavili prijetnju. Jedno jutro mi je na parkingu, na prednjem vjetrobranskom staklu, osvanuo poster hrvatske reprezentacije u kojoj sam i ja bio, na kojemu je na mojoj glavi bila rupa i strelica, uz prijetnju: "Ustašo, ovako ćeš završiti..." U to doba Arkan je slao svoje vojnike na odmor u taj dio Grčke. Taj incident bio je jedan od razloga zbog kojih sam otišao iz Grčke – prisjetio se Tonći Gabrić.

Toliko mogu o Ćiri ispričati da me čudi da me nisu zvali da govorim u filmu o njemu. Mi smo praktički godinu dana živjeli zajedno, kada mu je supruga nastradala u prometnoj nesreći. Ma imam stotinu anegdota s Ćirom! – smijao se Tonči pa, ne mogavši izdržati, prepričao jednu od njih:

– Subota je, dan prije derbija PAOK – Olympiakos. Ujutro se spremam na trening koji je zakazan za 10 sati, a u to vrijeme djeca su mi još mala i supruga im želi ugrijati mlijeko, ali štednjak nam ne radi. Na brzinu se zaletim u obližnju trgovinu te kupim rešo. Odnesem ga doma, ali prošlo je neko vrijeme i dolazim na trening tek u 9.45. Trčim kroz hodnik i naletim na Ćiru, on me pita što je bilo, ja se izvlačim na prometnu gužvu, on mi ne vjeruje, a tada nailazi sportski direktor.

– Ćiro inzistira da mu objasnim u čemu je bio problem, a kada kažem da mi se pokvario štednjak, on zgrabi sportskog direktora Grka za prsa, unese mu se u lice i kaže mu: "P... ti materina, kako ste najvažnijeg igrača smjestili u stan s pokvarenim štednjakom!" Odmah se obraća i meni, još uvijek ljutit: "A ti, mrš kući!" Ja otišao doma, žalim se supruzi kako me Ćiro otjerao i kako mi sutra propada derbi. Tada sjednem s djecom pred TV, gledam crtiće i nakon dva sata zvoni mi netko na portafon. Ja se javim, a dolje Ćiro, viče: "Otvaraj i dolazi dolje!" Spustim se s drugoga kata, a tamo Ćiro i sportski direktor: donijeli novi štednjak! Skupa smo ga nosili na drugi kat, a ja sam u nedjelju ipak branio u derbiju – nasmijao se tada Gabrić od srca na spomen legendarnog trenera.