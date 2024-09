'Livaja i Rakitić da će biti 20 bodova iza Dinama? Pa to može reći samo netko tko nema pojma!'

Nekadašnji igrač Hajduka i Rijeke Drago Gabrić uživa igrajući nogomet u Zagori. I dalje je posvećen tome kao u svom zenitu.

– Koliko ću još igrati? Ne znam, još malo. Pa kada Luka Modrić, godinu stariji, može još igrati u Realu, onda mogu i ja u Zagori – smije se Gabrić.

Slijedi jadranski derbi, Gabrić je igrao za oba kluba, Hajduk i Rijeku.

– Vjerujem da su rijetki mislili da će, nakon sedam odigranih kola, Rijeka i Hajduk biti na vrhu prvenstvene ljestvice, a Dinamo zaostajati četiri boda. Hajduk je dobro krenuo, a Rijeka još i bolje. Očekivao sam da će Hajduk parirati Dinamu jer mi je to logično. No očekivao sam drukčiji učinak Rijeke nakon odlaska Željka Sopića, Marka Pjace i Franje Ivanovića. Radomir Đalović pametno je nastavio primjenjujući doktrinu odličnog trenera kakav je Sopić. Na kraju, nije neočekivano da će nastaviti u tom ritmu – počeo je Gabrić.

Za njega je u Rijeci ključna ostavština bivšeg trenera Sopića.

– Da je Đalović nešto htio filozofirati i mijenjati, sigurno bi nastao kaos. Pametno je nastavio ondje gdje je Sopić stao. Ne želim se miješati u razloge zbog kojih je dobio otkaz, svaka medalja ima dvije strane. No Rijeka nije bila u krizi pa joj je trebao remont. Sada su dobili samopouzdanje, imaju četiri pobjede i samo remi protiv Dinama. I to nakon 0:5 protiv Olimpije.

Hajduk?

– Očekivao se pad. Momčad su malo poljuljali problemi koje su imali zadnjih tjedana. Tu ponajprije mislim na okolnosti pod kojima je otišao sada već bivši sportski direktor Nikola Kalinić. No Hajduk se, čini mi se, na pravi način izdignuo i nastavlja puhati za vratom vodećoj momčadi. Sigurno će i ova sezona biti zanimljiva kao i prošla. To me izuzetno veseli. Ono što su neki predviđali da će Dinamo pobjeći deset ili petnaest bodova, sigurno se neće dogoditi. Dinamo će se sigurno stabilizirati, no Hajduk ima klasne igrače. Nitko mi ne može reći da će Marko Livaja i Ivan Rakitić za Dinamom zaostajati 15–20 bodova. Taj tko to kaže, sigurno ne zna ništa o nogometu. Ja vam to garantiram.

Što je po vama najveći Hajdukov problem u proteklih petnaestak godina?

– Problem je jedan dobar rezultat. Uvijek je to mjerilo svega. Možete imati najbolju upravu i biti bez rezultata, ali i obrnuto. Svakom je navijaču najvažniji rezultat i da Hajduk bude prvak, sve ostalo ga ne zanima. O razlozima se ne razmišlja, posebice jer je Hajduk zadnjih sezona doveo ekstrakvalitetne igrače i parira Dinamu pa je logično da se stalno s nestrpljenjem očekuje taj zadnji magični dodir. No nikako da dođe i onda se stalno traže krivci...

Kako igrači podnose taj pritisak, to je sigurno jedan od većih utega?

– Istina, teško je. No kada sam bio igrač, nisam čitao novine. Posebice ako je bilo loše jer znam da bi me to dotuklo. Nije lako podnijeti pritisak punog Poljuda, posebice kada ide lošije. Kada je dobro, onda su svi heroji. Pada mi na pamet ono što je Goran Milović rekao da zase.... kada je najvažnije. Nije to lako, jer cijeli grad živi za klub i igrači u glavi odmah imaju onaj scenarij kako će se stvari dalje razvijati u slučaju lošeg rezultata. Najbolje bi bilo da Hajduk svaku utakmicu nakon desete minute povede 2:0, onda bi bilo lakše. Teško je kada ti noge počnu klecati...

Hajduk se uzdignuo pobjedom nad Dinamom. Ako je bilo i nekih upitnika, Gennaro Gattuso sigurno je dobio svlačionicu na svoju stranu kada je stao na stranu Nikole Kalinića?

– S Kalinićem je 70 posto ove momčadi dijelilo svlačionicu i Gattuso je tu postupio jako pametno. Znam da to nije bilo zgodno prema Upravi, no pridobio je i navijače tom gestom.

Dinamo je trenutačno u nekom novom traženju. Nakon poraza od Bayerna uslijedio je onaj od Slavena Belupa...

– Vidjeli ste kako stvari za sekundu mogu krenuti nizbrdo, a da biste nešto izgradili, trebaju vam godine sustavnog i mukotrpnog rada. Teško je zaustaviti pad, a najgore je kada vaši suparnici namirišu krv. I onda nemaju više ni taj respekt koji su prije imali. Promijenili su trenera, vidjet ćemo što će to donijeti. Dinamo ima priliku vratiti se, no neće se to dogoditi u jednoj utakmici. Trebatt će nekoliko utakmica dok se momčad ne stabilizira, ako u tome uopće uspiju.

Poraz protiv Bayerna doživljen je kao opća kataklizma, no njemačka momčad u deset bi utakmica osam puta pobijedila s pet pogodaka razlike.

– Ma naravno. Pa pogledajte samo kako Bayern gazi i u prvenstvu. Oni su u stanju razbiti bilo koju momčad u Europi, naravno, izuzmemo li ovih nekoliko najmoćnijih na njihovoj razini. Čini mi se da Bayer protiv svake momčadi na svijetu, čim priđe centar, ls akoćom dolazi u mrtvu šansu. Dinamu je hendikep što će teško ući u pozitivan niz zbog izazova u Ligi prvaka. U prvenstvu će pobjeđivati, a u Ligi prvakaopet će padati. Zaradili su milijune, no to će biti stalna psihološka borba. Lani su Hajduk i Rijeka profitirali zbog Dinamova igranja u Europi. A kada je Dinamo imao samo domaće prvenstvo, to je onda bila druga priča.

Novi trener Dinama je Nenad Bjelica.

– To je bilo jedino logično i pametno rješenje. On je pravi trener koji poznaje situaciju i zna kako se ide na rezultat. Bjelica će smiriti situaciju i idealno je rješenje za Dinamo.

Dakle, do kraja će biti neizvjesna borba za naslov prvaka u Hrvatskoj?

– Ma sigurno. Dinamo će morati puno rotirati, bit će puno umornih igrača i bit će zanimljivo.