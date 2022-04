"Nemam se što ispričavati Srbima!" Evo zašto igrači Zvezde nisu smjeli pozvati na mir

Potez košarkaša Crvene zvezde, koji su u Litvi prije euroligaške utakmice sa Žalgirisom odbili primiti antiratnu poruku, izazvao je podosta pažnje i kritika pa se tim povodom odlučio oglasiti košarkaš beogradske momčadi Aaron White.

- Kao momčadi nam je rečeno da ne diramo zastavu. Želim da bude jasno da ne podržavam rat i da želim mir u svijetu - pojasnio je na svom Twitter profilu White pa izazvao još više rasprava.

As a team we were told to not touch the flag. I would like to make it clear I don’t support the war and I want peace in our world ❤️❤️❤️❤️❤️ https://t.co/cD3t9YlTIk