Nevjerojatni Dončić triple-doubleom doveo Dallas na korak do prolaza, bio je neuhvatljiv

Košarkaši Bostona, koji su u osnovnom dijelu sezone imali najbolje omjer u NBA ligi, kao prvi su se plasirali u konferencijsko finale nakon ukupne 4-1 pobjede protiv Clevelanda u polufinalu Istoka. Domaći peti susret Boston je dobio sa 113-98 te u finalu Istoka čeka pobjednika dvoboja u kojem se sastaju New York i Indiana. Trenutačno New York vodi 3-2. Bostonu je put prema novom konferencijskom finalu bio prilično otvoren zbog ozljeda koje su pogodile Cleveland. Od ranije za Cavse ne igra prvi centar Jarrett Allen, a kao i u četvrtom ogledu, tako ni ovaj put za Cleveland nije igrao njegov prvi strijelac Donovan Mitchell zbog ozljede lista lijeve noge.

Unatoč tome Cleveland se dobro držao u petom susretu. Stalno je prijetio, držao rezultatski kontakt s Bostonom, ali do iznenađenja nije stigao. Na poluvremenu je Boston imao +6, a ključni korak prema ukupnom slavlju napravio je u zadnjoj četvrtini kada je pobjegao na dvoznamenkastu prednost. Jayson Tatum bio je najbolji igrač Bostona s 25 poena, devet asistencija i 10 skokova. Odličnu je utakmicu odradio iskusni Al Horford koji je ubacio 22 poena uz pet asistencija i čak 15 skokova. Derrick White ja za Boston dodao 18 koševa, šest asistencija i pet skokova. Cleveland su vukla dvojica igrača, Evan Mobley je ubacio 33 poena uz sedam skokova, dok je s klupe Marcus Morris postigao 25 koševa uz 5-6 za tri poena.

