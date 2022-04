VIDEO Sramotan potez Crvene zvezde: Treba li zbog ovoga biti izbačena iz Europe?

Košarkaši Crvene zvezde su uoči gostovanja protiv Žalgirisa u sklopu 22. kola Eurolige izazvali pravi skandal jer su odbili poslati poruku za mir u Ukrajini, što je podosta razljutilo Litavce, a zvižduci s tribina su to itekako potvrdili.

Naime, igrači litavske momčadi i suci držali su transparent "Zaustavite rat" (eng. Stop War) prilikom intoniranja himne Eurolige, ali Beograđani su to odbili. I odmah naišli na salvu zvižduka. Rekli bi neki da je pravda pobijedila jer domaćin je pobijedio u utakmici bez rezultatskog značaja 103:98 nakon produžetka. U regularnom dijeli bilo je 88:88.

Crvena Zvezda players booed in Kaunas for not holding the “Stop the war” banner together. pic.twitter.com/iSCDZuwVxn