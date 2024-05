Tko uopće može zaustaviti Jokića? 'Znam da sam čudo prirode, zašto vam to ne bih pokazao?'

Denver Nuggetsi svladali su Minnesota Timberwolvese sa 112:97 u petoj utakmici polufinala Zapadne konferencije. Sjajan je bio Nikola Jokić s 40 poena, 13 asistencija i sedam skokova uz fantastičnih 68 posto šuta iz igre. Sjajnu predstavu zaključio je s dvije ukradene lopte, jednom blokadom i bez ijedne izgubljene lopte. Trostruki MVP tako je postao jedini igrač, uz Chrisa Paula, u posljednjih 45 godina koji je utakmicu u doigravanju završio s 40 i više poena te deset i više asistencija, a bez izgubljene lopte. Iako je nekoliko puta rekao da ne voli zakucavanja, u ovoj ih je utakmici imao nekoliko.

– Znam da sam čudo prirode pa sam rekao, zašto vam ne bih pokazao svoj atleticizam – rekao je nakon susreta.

Osim Jokića Denver su predvodili i Aaron Gordon s 18 poena, deset skokova i pet asistencija te Jamal Murray sa 16 poena. Kod Minnesote najbolji je bio Karl-Anthony Towns s 23 poena, a pratili su ga Rudy Gobert s 18 poena i 11 skokova te Anthony Edwards također s 18 koševa, ali uz loš šut iz igre 5/15.

Nuggetsi su tako potpuno okrenuli seriju nakon što su izgubili prve dvije utakmice na domaćem terenu. S tri pobjede u nizu došli su do vodstva 3:2 u seriji koja se igra na četiri pobjede. To najviše duguju svom najboljem igraču koji je u te tri utakmice na prosjecima od 33 poena te po devet skokova i asistencija. Sve to otkako je Shaquille O'Neal rekao kako smatra da Jokić nije zaslužio MVP nagradu.

U ovom doigravanju Jokić je osmi najbolji strijelac s 29 poena po utakmici, treći najbolji skakač s 13,3 u prosjeku te najbolji asistent s 9,5 asistencija po utakmici. Također je u top deset igrača kad su u pitanju postotak šuta iz igre i postotak slobodnih bacanja, a među najboljih pet je i po ukradenim loptama. Treba naglasiti kako Jokić te prosjeke ostvaruje dok ga čuvaju dva ponajbolja defenzivca lige – Rudy Gobert i Anthony Davis.

U drugoj su utakmici New York Knicksi svladali Indiana Pacerse sa 121:91 i sad vode u seriji s 3:2.

Šeste utakmice igraju se u Minneapolisu odnosno Indianapolisu.