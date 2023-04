'Ne želimo da nas itko gura. Samo hoćemo fer suđenje, a ovaj put ga nismo imali'

Nakon što se danas u Areni Zagreb spusti zastor na seniorsko Prvenstvo Europe u hrvanju, hrvatskim organizatorima ostat će uglavnom samo komplimenti za vrlo dobru organizaciju ovog velikog natjecanja. Nažalost, velikog medaljaškog traga biti neće jer je samo Filip Šačić uspio osvojiti brončanu medalju.

Vrlo blizu medalje bio je Antonio Kamenjašević (77 kg) koji je u svojoj repasažnoj borbi protiv Danca Kruegera (5:5) doživio i svojevrsnu sudačku nepravdu čemu je dokaz i diskvalifikacija iz daljnjeg natjecanja glavnog suca te borbe. Od toga hrvatsko hrvanje neće imati nikakve koristi jer više nitko ne može vratiti tu borbu pa tako niti priliku za odličje za koju bi se, u slučaju pobjede, Kamenjašević borio s Turčinom Bašarom.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Nakon prve tri minute borbe vodio je "Kameni" sa pet nula. Iskoristio je pasivnost Danca i okrenuo ga dvaput u parteru. Nažalost, u nastavku borbe Kamenjaševiću je dosuđena pasivnost premda nije ustuknuo ni koraka nazad. Nažalost, Danac je uspio dignuti hrvatskog borca i baciti ga za četiri boda te je tako, s onim bodom za pasivnost, izjednačio na 5:5. A kako do kraja nije bilo bodova, po važećim hrvačkim pravilima koja kažu da u slučaju remija dalje ide onaj koji je posljednji poentirao, pa je u borbu za broncu otišao je Krueger.

Očajni Kamenjašević nije mogao vjerovati da mu se to dogodilo na njegovu domaćem terenu. A to je bilo tako nepravedno prema tom momku koji je apsolutno posvećen ovom teškom sportu, te je "oboružan" i ljudskim vrlinama.

- Dečki su se jako dobro spremali, no imali ste i sami prilike vidjeti koliko je ovo brutalan sport. Nitko od nas ne traži da nas se gura, mi samo želimo fer suđenje, a to u ovoj borbi nismo imali - kazao je trener reprezentacije Anton Đok koji nije bio zadovoljan niti suđenjem u borbi Filipa Šačića protiv Ukrajinca Jaroslava Filčakova (1:4).

Kao posljednja hrvatska nada za ozbiljan domet, Šačić je u osmini finala na tehničku superiornost (a to je uvijek kada je bodovno "plus osam i više"), pobijedio Estonca Kaljola (9:1). No, u četvrtfinalu nije uspio iskoristiti svoj parter. Štoviše, Filčakov ga je, u kontri, doveo u opasan položaj za dva boda, a potom i izvrtio za još dva boda. Koliko god Šačić bio aktivniji u nastavku borbe, sucima to nije bilo dovoljno da penaliziraju Ukrajinca pa je ovaj slavio prolaz u polufinale.

U subotu su na strunjaču izašla još trojica hrvatskih boraca među kojima je najviše napravio najlakši među njima Mihael Bešenić (60 kg). On je u svom seniorskom debiju na velikim natjecanjima izborio i svoju prvu pobjedu nadjačavši Španjolca Bobilla (9:0). No, već u sljedećoj borbi Bešenić je zaustavljen od Litavca Petravičiusa (3:10).

Naši kao da su udarali u zid

A u zid je udario i svjetski mlađeseniorski doprvak Pavel Puklavec (72 kg) koji je ostao bez snage protiv čvrstog Nijemca Widmayera (2:10). Slično je prošao i junior Luka Ivančić (67 kg) protiv Ukrajinca Nasibova (0:9).

- Naši dečki su tu negdje, nedostaje im i malo sportske sreće, no vidimo mi da će naša stručna komisija imati ozbiljna posla. Bez obzira na neke sudačke pogreške, u tehničkom smislu mi neke stvari ne smijemo dopustiti. Kamenjašević je trebao dobiti Danca. Jesu suci napravili pogrešku ali je još veću pogrešku napravio Antonio koji je dopustio protivniku da se dogodi bacanje koje nije trebalo biti - kazao je Vladimir Bregović, predsjednik Hrvatskog hrvačkog saveza i dodao:

- Čeka nas sada puno posla, pa da u rujnu, na beogradskom SP-u, izborimo barem jednu normu za Olimpijske igre na koje vode plasmani od prvog do petog mjesta.