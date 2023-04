Šačić osvojio medalju na EP-u u Zagrebu. Hrvat napravio čudesan prekret i uzeo broncu

Hrvatski hrvački reprezentativac Filip Šačić osvojio je brončanu medalju u kategoriji do 82 kg grčko-rimskim načinom na Europskom prvenstvu u Zagrebu. Šačić, 28-godišnji član HK "Sesvetski Kraljevec", pobijedio je za broncu Moldavca Mihaila Bradua s 5-4.

Bradu je vodio s 4-0 do same završnice i činilo se da je poraz neminovan. No, desetak sekundi prije kraja Sačić je napravio čudesan preokret, te s dva "podizanja" skupio pet bodova i pobijedio na oduševljenje navijača u Areni.

Prije toga, u nedjeljnom repesažu, Sačić je pobijedio švedskog hrvača Kristoffera Zakariasa Berga s 3-1.

Filip je jedini hrvatski predstavnik koji je stigao do borbe za medalje na prvenstvu.