Ne dobiju li Poljsku, vatrene čeka problematična jesen. Evo gdje gledati važnu utakmicu Hrvatske

Hrvatska nogometna reprezentacija večeras od 20.45 sati igra susret 2. kola elitne skupine Lige nacija protiv Poljske na osječkoj Opus Areni. Nakon poraza na otvaranju toga natjecanja prije tri dana u Portugalu (2:1) za izabranike Zlatka Dalića ovo će biti itekako važna utakmica iz više razloga. Prvi i osnovni je - dobro raspoloženje unutar momčadi. Iako izbornik i igrači naglašavaju da je atmosfera unutar kolektiva sjajna, bez pobjeđivanja i dobrih izvedbi teško će biti očuvati pozitivan tonus u svlačionici pred nadolazeće okupljanje u listopadu i ono u studenom.

No, postoje i dva rezultatska razloga zbog kojih je večerašnja utakmica posebno znakovita. Dvije prvoplasirane reprezentacije iz svake od četiriju skupina u najjačoj ligi imaju mjesto u četvrtfinalu Lige nacija koje se igra u ožujku sljedeće godine. Isto tako, svi četvrtfinalisti Lige nacija bit će smješteni u najjaču jakosnu skupinu (bubanj 1) na ždrijebu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, koji se održava u prosincu. Iako se Hrvatska i posredstvom FIFA renkinga može ugurati među prve nositelje na ždrijebu, bilo bi daleko ljepše ne strepiti do posljednjeg trenutka i po rezultatu u Ligi nacija izboriti to mjesto.

Ako Hrvatska i ne uspije biti među prve dvije reprezentacije u skupini, bilo bi dobro da ne bude zadnja i time ne ostvari ispadanje u Ligu B za sljedeću sezonu. Poljska je u prvom kolu kao gost pobijedila Škotsku (3:2) pa bi eventualnim današnjim pobjedama Poljska i Portugal (koji igra doma sa Škotima) pobjegli na 6 bodova.

Hrvatska bi u današnjem susretu mogla biti lišena usluga Andreja Kramarića koji se muči s povišenom tjelesnom temperaturom. Prema informacijama koje smo prvi objavili u subotu, Kramarić je bio u izolaciji zbog sumnje na koronavirus, a iz HNS-a su nakon subotnje konferencije za novinare ustvrdili da ima "blagu prehladu te da zbog toga nije trenirao". Po predviđenom sastavu, izbornik Dalić mogao bi napraviti čak četiri promjene u odnosu na susret s Portugalom. U prvoj postavi očekuju se Duje Čaleta-Car, Marko Pjaca, Luka Sučić i Ante Budimir, a nije isključeno da promjena bude još.

Dvoboj Hrvatske i Poljske u Osijeku počinje od 20.45 sati, a u izravnom TV-prijenosu moći će se pogledati na programu Nove TV. Od 20 sati na programu je uvodna studijska emisija.

