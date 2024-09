Hrvatsku čeka utakmica koju ne smije izgubiti. U suprotnom, moglo bi se dogoditi nezamislivo

Poraz od Portugala (2:1) na otvaranju Lige nacija kao da nije previše potresao nogometnu Hrvatsku. Složit će se većina pratitelja vatrenih da smo, naročito u drugom poluvremenu u Lisabonu, odigrali dobru, korektnu utakmicu. Šteta je što u završnici utakmice nismo izjednačili rezultat, a uvodnim porazom postalo je jasno da će utakmica protiv Poljske u Osijeku ove nedjelje biti ključna iz barem dva razloga. Na cijeni je očuvanje statusa u Ligi A Lige nacija, ali i lakši put prema plasmanu na Svjetsko prvenstvo 2026. godine.

Podsjetimo, dvije prvoplasirane reprezentacije iz svake skupine, a u ovoj našoj i portugalskoj su još Poljska i Škotska, izborit će četvrtfinale Lige nacija koje se igra u ožujku. Dva su dodatna bonusa u tome što će svi oni samim time očuvati svoj plasman u elitnoj Ligi nacija i za sljedeću sezonu, ali i osigurati mjesto među prvim nositeljima na prosinačkom ždrijebu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Među 12 prvih nositelja bit će osam četvrtfinalista Lige nacija i četiri reprezentacije koje će u taj krug ući po FIFA renkingu koji će se objaviti u studenom. Prema izračunima matematičara, Hrvatska i nakon poraza u Portugalu ima čak 97 posto šanse da se plasira u POT 1, ali dokle god postoji i onih tri posto koje bi nas mogle gurnuti u druge nositelje i time bitnoi otežati put prema obrani svjetske bronce, treba puhati na hladno.

WC 2026 SEEDING UPDATE (5 Sept) POL 🇵🇱 now in Top 12 in probabilities for Pot 1! Biggest changes in chances for Pot 1 after tonight: ➕ +20% Poland 🇵🇱 +10% Denmark 🇩🇰 +6% Serbia 🇷🇸 ➖ -18% Scotland 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 -9% Switzerland 🇨🇭 -8% Austria 🇦🇹 -1% Croatia 🇭🇷

U teoriji, čak i da Hrvatska izgubi u svih šest jesenskih utakmica u Ligi nacija, naš će FIFA renking biti dovoljno jak da nas ne izbaci iz kruga one četiri reprezentacije koje neće biti četvrtfinalisti Lige nacija. Po sadašnjem stanju, Hrvatska je 12. reprezentacija na svijetu, odnosno 8. kada je riječ o samo europskim reprezentacijama. Kolokvijalno, da se svih prvih 12 reprezentacija iz Europe po FIFA-ljestvici ovoga časa plasira među prve nositelje (osam kroz Ligu nacija plus četiri po renkingu), Hrvatska bi morala pasti iza Austrije koja je trenutno 22. na svijetu i 12. u Europi. Ta prva reprezentacija ispod crte trenutno je Ukrajina (25. na svijetu).

Hrvatskoj reprezentaciji sada prije svega treba mir. Poraz u Portugalu možemo svesti pod kategoriju prihvatljivih, makar niti jedan poraz nije dobar. Izbornik Dalić sa suradnicima gradi novu priču, što je u više navrata i sam podcrtavao. Sljedeća utakmica protiv Poljske važna je zbog statusa u Ligi nacija, ali i psihološkog momenta. Ne bi bilo dobro izgubiti, jer bi eventualni novi poraz bitno uzdrmao postulate na kojima se grade novi vatreni. U Osijeku smo prije godinu dana doživjeli nezgodan domaći poraz od Turske u kvalifikacijama za Euro.

