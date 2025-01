Navijači će se složiti s legendom Dinama, zna se koja je najveća želja, veća i od rušenja Milana

Dinamova priča u Ligi prvaka stigla je do kraja ove faze natjecanja, plavi danas od 21 sat igraju utakmicu posljednjeg kola, osmu utakmicu u ovoj sezoni koja je, može se reći, bila uspješna. Kad su izvučeni suparnici plavih u ovom novom formatu Lige prvaka u kojem se igra s osam različitih suparnika bilo je svakakvih prognoza oko toga koliko će trebati bodova da bi se ušlo u 24 od 36 momčadi koje će nastaviti u nokaut fazi.

Prve proračune, da bi osam bodova moglo biti dovoljno, plavi su već ostvarili i da im je netko ponudio osam bodova prije početka natjecanja sigurno bi prihvatili, no sad tih osam bodova i prije zadnjeg kola nije dovoljno, plavi u zadnje kolo ulaze s 26. mjesta. Danas u Maksimir dolazi Milan, ima onih koji su u toj utakmici vidjeli šansu da se dođe do novog uspjeha. No, sad ni tri boda u današnjoj utakmici plavima ne jamči prolazak, ali svakako bi bilo lijepo upisati pobjedu, pa i remi, protiv europskog velikana.

Kako je to igrati protiv Milana u dvije je utakmice iskusio Edin Mujčin 2000. godine.

– Mi smo tada bili momčad u stvaranju, a nekakva prednost nam je bila što smo s njima igrali na početku sezone, još u ljetu, a oni prije nas nisu imali nijednu natjecateljsku utakmicu, tako da još nisu bili potpuno 'unutra'. Kod nas je bilo dosta igrača koji su debitirali, ali mislim da smo utakmicu u Milanu solidno odigrali, čak smo pogotkom Renata Pilipovića i poveli. No, onda je razlika u kvaliteti više došla do izražaja u Maksimiru, Ševčenko nas je 'ubio' – kaže nam Edin Mujčin te je dodao:

– Milan je u to vrijeme bio jači klub u europskim razmjerima negoli je to danas, tada su imali stvarno jaku momčad koja je pobjeđivala, osvajala trofeje. Čini mi se da Dinamo danas protiv Milana ima veće šanse nego što smo ih mi imali u to vrijeme.

Plavima za mogući prolazak treba samo pobjeda, iako ni s njom neće biti sigurni.

– Ja sam zadovoljan s onime što su plavi dosad napravili u Ligi prvaka, uzeti osam bodova u takvom natjecanju nije nimalo lako, sigurno bi takav učinak svi prihvatili prije početka natjecanja. Dinamo se dobro predstavio u Ligi prvaka, dobro je predstavio i naš nogomet i plave treba pohvaliti za sve to.

S obzirom na to da Dinamu treba pobjeda kako bi postojala mogućnost ulaska među 24 momčadi koje prolaze u nokaut fazu i igranje još dviju utakmicu u Ligi prvaka, treba li Cannavaro zato izaći otvorenog garda, pokušati napasti, pa što bude?

– Objektivno, Milan je i dalje kvalitetnija momčad i stvarno ne znam kako bi trebalo igrati u ovoj današnjoj utakmicu, jurnuti ili malo stati. Neka pokušaju igrati svoju igru, sad trener sigurno neće imati posla oko motiviranja momčadi, utakmica Lige prvaka, dolazak Milana, to su sve dovoljni i veliki motivi. I ne bih rekao da je Dinamo danas bez šanse, možda će Milan imati svoj loš dan, a Dinamo jako dobar. Uostalom, na posljednjoj utakmici u talijanskoj ligi Milan je uspio pobijediti u sudačkoj nadoknadi kada je protiv Parme postigao dva pogotka. Po meni, ni bod protiv Milana ne bi bio loš, a nije nemoguće ni doći do pobjede, možda nas podcijene, ali objektivno je teško biti veliki optimist pred današnji susret – rekao je Edo Mujčin i za kraj dodao:

– Lijepo je igrati ovakve utakmice s europskim velikanima, ali ja bih prije svega volio da Dinamo osvoji naslov prvaka pa da ponovno sljedeće sezone u Zagrebu gledamo te velike momčadi i velike utakmice u Ligi prvaka.

Teško je procijeniti kako o tom današnjem susretu razmišlja Fabio Cannavaro, on sigurno bolje poznaje Milan nego što Conceicao poznaje plave. Iako mu je u igri za mogući prolaz samo pobjeda, ne vjerujemo da će napasti, izaći otvorenih karata. Prije je za očekivati da će ponovno pokušati napuniti sredinu, a onda bi se moglo dobrom tranzicijom ugroziti Milan koji nije u sjajnoj formi, u svlačionici je imao trzavica. No, za takvu igru bit će potrebni brzanci na terenu, kakve je nekoć Dinamo imao u Oršiću. Sigurno posjedom neće moći stisnuti suparnike.

Cannavaro u svojoj svlačionici ima brzih igrača, Pjaca i Hoxha igrali su i protiv Istre, dok Cordobu i Mbukua, također brze igrače, nije koristio. A protiv Arsenala u početnom sastavu nije imao nijednog takvog igrača te su pred kraj ušli Pjaca, Hoxha, a onda i Špikić.

Nadajmo se da će sada plavi biti hrabriji, da će pred rasprodanim Maksimirom tražiti pobjedu, pa ako ona i ne dođe, neće biti zamjerke. Svaka dobra partija bez obzira na rezultat bit će 'poguranac' za ono što plave čeka, a to je nedjeljni derbi u Osijeku u kojem je pobjeda važnija od ove moguće protiv Milana. I Cannavaru je rečeno kad je dolazio da je HNL prioritet, da je naslov prvaka osnovni cilj.