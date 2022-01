Napokon se oglasio glavni čovjek Australian Opena: Evo što kaže o krivnji za 'slučaj Novax'

Direktor Australian opena i "Tenis Australije" Craig Tiley dao je intervju za australski "9News", u kojemu je pojasnio što se dogodilo u slučaju Đoković, barem po njegovim riječima.

- Uvijek nam je apsolutni prioritet bila sigurnost Australaca, osobito kada su u pitanju posjetitelji iz inozemstva. Zbog toga smo počeli s masovnim cijepljenjem tenisača. Podsjetit ću da je na US openu samo 50% igrača bilo cijepljeno, dok je ta stopa 97%. Međutim, kada je riječ o medicinskom izuzeću za pojedine igrače, konstantno je vladala zabuna, bilo je mnoštvo kontradiktornosti. Konstantno smo tražili pojašnjenja kako bismo postupili ispravno - rekao je.

