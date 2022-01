Evo gdje gledati suđenje Novaku Đokoviću: Pristup će imati svatko!

Postupak Novaka Đokovića i Australije o tome hoće li ga se deportirati iz zemlje ili će se voditi tehnologijom daljinskog pristupa i moći će da ga gledati bilo koji član javnosti. Podsjetimo, Đoković na sud izlazi zbog žalbe koju je uložio njegov pravni tim, nakon što je srpskom tenisaču ukinuta boravišna viza u Australiji i naložena njegova deportacija iz zemlje.

Novak je od tada smješten u hotelu za izbjeglice i emigrante u Melbourneu, gdje će i dočekati ponedjeljak i suđenje. Njegova je rasprava na rasporedu u 10 sati prema tamošnjem vremenu, odnosno, u ponoć s nedjelje na ponedjeljak prema našem.

Australski sud je izdao i službenu potvrdu, da će suđenje Novaku Đokoviću biti održano u ponedjeljak, a izgleda da će ondje biti organiziran i direktan TV prijenos. Za sve one koji neće moći do njega, objavljen je link na kojemu se može pratiti rasprava.

Na stranicama tamošnjeg suda stoji kako će se raspravu moći pratiti preko OVE POVEZNICE.

Not a constitutional law case, but Djokovic v MInister for Home Affairs - on Monday- "will be conducted by remote access technology and can be observed by any member of the public" (read the instructions at this link) https://t.co/qlx5RwRnc3