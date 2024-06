Nakon gola salutirao vojnicima pa otkrio da se čuo sa Zelenskim: 'Dao nam je nevjerojatnu motivaciju'

Napadač Roman Jaremčuk briznuo je u plač kada je sudac odsvirao kraj utakmice protiv Slovačke koja je Ukrajini donijela prvu pobjedu na Europskom prvenstvu. Napadač, koji je ove sezone igrao za Valenciju na posudbi iz Brugesa, proslavio je svoj pogodak uz vojnički pozdrav.

Daljnje tumačenje nije potrebno s obzirom na to da njegova zemlja već više od dvije godine pati od ruske invazije i da je njegova proslava bila posvećena upravo onima koji brane Ukrajinu. Međutim, kasnije je objasnio da se ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obratio igračima prije utakmice.

