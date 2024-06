Najplaćenijem hrvatskom sportašu nakon transfera se može dogoditi novi obrat

Dugo godina najbolji hrvatski košarkaš doživio je svoj četvrti “trade”, no možda ne i posljednji. Bojan Bogdanović razmijenjen je iz New York Knicksa u Brooklyn Netse pa je tako Babo zatvorio krug jer su “Mrežice” bile i njegov prvi NBA klub u koji je aterirao iz istanbulskog Fenerbahčea.

Nakon dvije i pol sezone u Netsima, Bojan je razmijenjen u Washington Wizardse, iz kojih je, po isteku ugovora, svojom voljom preselio u Indiana Pacerse. Isto je učinio i dvije godine kasnije kada je potpisao četverogodišnji ugovor s Utah Jazzom vrijedan 73 milijuna dolara, čiji je istek dočekao u dresu Detroit Pistonsa.

Štoviše, kao igrač kluba iz “Motor Cityja”, Bogdanović je potpisao novi unosan ugovor, zapravo dvogodišnju ekstenziju prethodnog vrijednu 39 milijuna USD.

Knicksi žele jurišati na naslov

U potrebi Pistonsa da trguju (premda se s tom trgovinom baš i nisu usrećili), hrvatski košarkaš razmijenjen je u New York Knickse u kojima je odradio samo pola sezone, nakon čega je Babo završio na operacijama lijevog stopala i zgloba lijeve šake. Na relaciji između klubova iz Detroita i Velike Jabuke, Bojan je ostvario prosjek od 15,2 koša po utakmici.

S obzirom na to da su Knicksi dali Bogdanovića i još pet izbora prve runde drafta za Mikala Bridgesa (prosjek od 19,6 koševa, 4,5 skokova i 3,4 asistencije), razvidno je da Knickerbockersi žele sljedeće sezone jurišati na naslov, a da se Netsi upuštaju u reizgradnju momčadi toliko potrebnu nakon svojedobno neuspjelog juriša na naslov s Durantom, Hardenom i Irvingom u momčadi. A u tome se 35-godišnjem Bogdanoviću, koji nema zajamčeni puni ugovor, može dogoditi da ga proslijede negdje dalje.

A sve su to NBA kroničari, u ovoj tržišnoj razmjeni, označili kao pobjedu Netsa kojima su dali ocjenu “A plus”, a Knicksima između B i C. Jer, ako im ova ideja s okupljanjem igrača iz šampionskih Villanovinih Wildcatsa ne donese očekivani rezultat (barem finale Istoka), onda će ta ocjena biti možda i niža. A Bridges se tako priključio Jalenu Brunsonu, Joshu Hartu i Donteu DiVicenzu, igračima iz sastava Villanove koja je 2018. bila sveučilišnim američkim prvakom pa Knicksi sada imaju proširenu kolekciju “divljih mačaka”. A za nju je najbolji igrač New Yorka spreman financijski žrtvovati se. Naime, može se čuti da će Jalen Brunson ovog ljeta potpisati četverogodišnji ugovor vrijedan 156 milijuna dolara, što je stotinjak milijuna manje od onoga koliko bi, sljedeće ljeto, vrijedio njegov potpis na petogodišnji ugovor.

Osim što je dobar defenzivac i šuter, ono što Bridgesa čini dodatno cijenjenim jest što je među aktualnim NBA igračima rekorder po broju uzastopce odigranih utakmica pa ga zovu Iron Manom. A ovaj krilni igrač ih je, bez pauze, nanizao 474 u šest godina svoje NBA karijere. No, prije nego što je kročio na NBA parkete Bridges je odigrao i svih 116 utakmica za Villanova Wildcatse u tri godine provedene na tom košarkaški vrlo uglednom koledžu.

Dospio kod omrznutog trenera

Bridges je poznat po tome da se uvijek usprotivi želji trenera da ga odmori pa je ovaj put, očito, došao u prave ruke jer je Tom Thibodeau poznat po tome kako svoje najbolje igrače uvijek gura preko njihovih granica izdržljivosti. Premda će ga igrači Knicksa uvijek braniti, anketa koju je proveo “The Athletic” ističe ga kao trenera za kojeg bi igrači najmanje voljeli igrati. Dakle, na glasu je kao što je to godinama u Europi bio negdašnji igrač trofejne Jugoplastike Duško Ivanović.

Sva nagađanja oko ovakvog ili nekog sličnog raspleta Bojan Bogdanović pratio je što iz Hrvatske, a što iz rodnog mu Mostara, gdje se oporavlja od operativnih zahvata. A da oni nisu bili nužni možda bismo ga vidjeli i u dresu reprezentacije koja se priprema za olimpijskih kvalifikacijski turnir u Grčkoj. Bliski njemu kažu da je imao najbolju volju da se i ovog ljeta posveti nacionalnoj vrsti, no ozljede su učinile svoje.