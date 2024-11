Na Maksimiru gori pod petama: Dinamo mora pobijediti, scenarij iz prošlosti ne smije se ponoviti

Dinamo u petak u 18 sati igra u Šibeniku. Iako je to dan sjećanja na naše preminule, plavi bi se rado s tog gostovanja vratili s osmijehom. Što im je, zapravo, i imperativ s obzirom na bodovni zaostatak (imaju sedam bodova manje od Hajduka), a Šibenik nije nimalo lako gostovanje. Na zadnja dva gostovanja u Šibeniku plavi su izgubili, prvo u ožujku prošle godine 1:2 u prvenstvu, a potom u travnju s istim rezultatom u kupu, a tada ih je vodio Ante Čačić. No pustimo sad prošlost, plavima sad gori pod petama, pobjeda im je nužna kako se prerano ne bi oprostili od utrke za naslov prvaka ili kako se bar od tog vrha ne bi još više udaljili.

Šibenik je dobro krenuo u sezonu, čak i iznenađujuće za povratnika u prvoligaško društvo, no onda je ipak posustao pa je u posljednjih pet kola osvojio samo dva boda. Doduše, ta tri poraza doživio je od Rijeke, Hajduka i Osijeka, što nije nikakvo čudo, a ohrabrenje treneru Kartelu, koji je naslijedio Carevića, može biti osvojeni bod u Koprivnici. Šibenik ne bi smio biti "bauk" Dinamu i ne bi bio kad bi Dinamo bio pravi, ali plavi nisu na pravoj razini, pogotovu ne u domaćoj ligi i tu leži opasnost za maksimirsku momčad.

Pokušavao je Nenad Bjelica s promjenama igrača, pa i s promjenama sustava, ali još nije dobio dobitnu kombinaciju i plavi opasno žive u HNL-u. Prije svega zbog loše defenzivne igre i tu pritom ne mislimo na tri ili četiri igrača u zadnjoj liniji, nego na defenzivnu igru cijele momčadi jer plavi su u 11 utakmica HNL-a primili 15 pogodaka. Za usporedbu, vodeći Hajduk primio je šest, a Rijeka je u svoju mrežu po loptu išla samo četiri puta. Stoga, uzaludan je podatak da plavi zasad imaju najbolji napad lige kad prosipaju bodove.

– To je užas, užas! U Ligi prvaka shvatili smo da se moramo braniti sa svih 11 igrača, a u HNL-u nismo – rekao je Bjelica nakon četiri primljena pogotka od Osijeka.

Bjelica sad mora odlučiti kako će igrati u petak, a ono što je sigurno i dobro za njega jest to da se Theophile odmorio u utakmici s Osijekom i da je Ristovski odradio kartone pa bi s njima plavi trebali dobiti na sigurnosti te prije svega na srčanosti. Vjerujemo da će oni tjerati svoje suigrače na odgovornost u igri, a kad je Dinamo takav, onda je favorit. Pritom je svejedno hoće li igrati s tri stopera ili s četiri igrača u zadnjoj liniji.

Ne vjerujemo da će si Bjelica priuštiti odmaranje nekog od igrača za to šibensko gostovanje, no može se očekivati da bi na vrata mogao Zagorac s obzirom na to da Nevistić još nije potpuno zaliječen, baš kao što ni Petković nije do kraja sanirao ozljedu pa je ulazio u završnici kad je plavima bila frka. Bolje je poštedjeti njega i Nevistića jer već u utorak plavi igraju u Bratislavi sa Slovanom možda i ključnu utakmicu Lige prvaka. I sam Bjelica rekao je da nema čuvanja, da je prioritet HNL. Vidjet ćemo koliko će ga u petak pratiti igrači.