Nad Cibonom se nadvila velika opasnost. Ovo bi slomilo srca svima koji se sjećaju slavnih dana

Protiv subotičkog Spartaka, momčadi koja je već u premijernoj sezoni izborila doigravanje, košarkaši Cibone večeras (20 sati) će odigrati posljednju utakmicu najlošije sezone ovog kluba u regionalnoj ligi. Otkako se ovo natjecanje klubova bivše SFRJ igra (od 2001.), vukovi nikad nisu imali skromniji učinak. Čak ni one sezone kada su također završili kao pretposljednji, ali s vidljivo većim brojem pobjeda (7 od 22 utakmice) no što je to u ovom slučaju (zasad 4 od 25).

Godinama hoda po rubu

U tzv. jadranskoj ligi Cibona je pobjednicom bila samo jednom (2014.). Dvaput je zagrebački klub bio prvoplasirani u osnovnom dijelu sezone (2004. i 2010.), dvaput drugoplasirani, a igrao je i u četiri finala u kojima je dvaput gubio od Partizana, a jednom od Reflexa (današnjeg FMP-a).

Od beogradskog trijumfa proteklo je 11 godina, a od tada Cibona sezonu nikad nije završila na boljem mjestu od sedmog. Čak triput je bila 11., a jednom i 12. Sve je to slika natjecateljske nekonkurentnosti ovog nekad velikog kluba zapalog u velike financijske probleme zbog kojih već godinama hoda po rubu likvidacije, što se pak nije dogodilo samo zahvaljujući tzv. predstečajnoj nagodbi.

Nažalost, ove sezone se nad Cibonom nadvila i opasnost od ispadanja u Drugu ABA ligu, o čemu direktor Tomislav Šerić ne želi ni razmišljati. A o toj mogućnosti svoje decidirano mišljenje ima i prvi trener Josip Sesar:

– Cibona je jedan od suosnivača regionalne lige i prevelik je klub za ABA 2 ligu. Cibona je puno veći klub od onoga što neki misle i što bi neki htjeli da ona bude.

Neki bi htjeli da se Prva ABA liga širi i da klubovi koji žele igrati, a nemaju odgovarajući rezultat, to plate 400.000 eura. To vrijedi i za Cibonu ako bude lošija u seriji utakmica za ostanak u Prvoj ligi s pobijeđenim iz drugoligaškog finala Bosne i Ilirije u kojoj seriji Slovenci vode (1-0). Ilirija ima lijepu priliku postati deveti slovenski klub koji će igrati ovu ligu kojom su dosad prodefilirala 43 kluba – najviše srpskih (11), a potom hrvatskih (7) te po pet klubova iz Crne Gore i BiH.

Od hrvatskih klubova ligu su igrali Cibona, Zadar, Split, Šibenka, Kvarner, Cedevita i danas nepostojeći KK Zagreb. Jedina dva hrvatska kluba koji su odigrali sve sezone ABA lige su Cibona i Zadar koji se posljednjih godina najbolje drže u regionalnoj konkurenciji pa je posljednje dvije sezone, kao šesti i sedmi, nastupio i u doigravanju. Podsjećamo, Zadar je bio i pobjednik druge sezone ovog natjecanja kada je kao četvrtoplasirani iz ligaškog dijela pobijedio Zvezdu, a potom i Makabi koji je dvaput "zalutao" u ovu ligu.

Split tri sezone drugoligaš

Za razliku od Cibone koja odbija nastupati u Drugoj ABA ligi, baš kao i ideju plaćanja pozivnice od 400 tisuća eura (jer taj novac jednostavno nema), trostruki prvak Europe Split je čak tri sezone proveo u Drugoj ABA ligi. Nažalost, otkako su se vratili, "žuti" su neprestano ulazili u sezonu s primarnim ciljem očuvanja statusa prvoligaša. A to je, sve skupa, žalosna slika osiromašenosti i onemoćalosti stožernih hrvatskih klubova.