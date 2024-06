Mučenje i agonija: Hrvatski reprezentativci moraju ostati u kampu, nada u čudo i dalje živi

Hrvatsku nogometnu reprezentaciju doslovno su tek sekunde dijelile od pobjede protiv Italije i plasmana u osminu finala EURO-a u Njemačkoj. Međutim, pogodak Mattije Zaccagnija u osmoj minuti sudačke nadoknadio srušio je hrvatske snove kako bi "Vatreni" na četvrtom uzastopnom velikom natjecanju mogli proći skupinu. Bio je to drugi gol u sudačkoj nadoknadi kojeg je hrvatska vrsta primila u Njemačkoj. Šokirao nas je i albanski veznjak Klaus Gjasula u petoj minuti nadoknade pogodivši za 2-2.

Da samo jedan od ta dva gola nije primila, hrvatska reprezentacija bi osigurala vizu za osminu finala. Hrvatskoj sada igra tek teorija. S dva boda još uvijek se može nadati prolazu, no u iduća dva dana moraju se poklopiti čak četiri rezultata. Danska danas mora pobijediti Srbiju, dok Engleska mora dobiti Sloveniju s najmanje tri ili više gola razlike. Potom u srijedu Portugal i Turska u skupini F moraju slaviti protiv Gruzije i Češke. Vatreni bi tada prošli dalje kao jedna od četiri najbolje trećeplasirane reprezentacije.

Slomljeni i razočarani hrvatski igrači odmah nakon utakmice su se vratili u svoju bazu u Neuruppinu gdje će večeras osluškivati vijesti iz Kolna i Munchena. Bizarna je to situacija. Matematički modeli nude hrvatskoj vrsti tek dva posto izgleda da se poklope sva četiri rezultata, no dok živi nada igrači, zajedno s izbornikom Zlatkom Dalićem moraju ostati u Njemačkoj. Premda je i njima jasno kako je to samo produžetak mučenja i agonije.

"Žao nam je što nije bila pobjeda da odemo u drugi krug. Teorija ? Teško, nas nikad teorija ne pomaže. Jučer nam je trebao bod (u susretu Mađarske i Škotske), prošli put smo primili gol u 95., danas u 98. Nogomet je okrutan sport, očito nam nije suđeno," kazao je nakon utakmice utučeni Luka Modrić. U Neuruppin se vraćaju i hrvatski novinari koji su posljednjih tjedana u Njemačkoj pratili nacionalnu vrstu. Gradić u saveznoj pokrajini Brandeburg bio je baza i za "hrvatske pressovce" koji su iz njega putovali u Berlin, Hamburg i Leipzig. U iduća 24 sata, najviše 48 sati razriješit će se dvojba koja će biti iduća destinacija, Frankfurt gdje bi nas čekao Portugal ili slijedi povratak u "Lijepu našu".

Inače, danas u podne press-konferenciju u Neuruppinu imat će i naš izbornik Zlatko Dalić.