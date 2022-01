Mršić: Neki ljudi iz Upravnog odbora HKS-a radili su pritisak pa sam odlučio otići

Veljko Mršić, sad već bivši hrvatski košarkaški izbornik danas bi (četvrtak) trebao krenuti na sjeverozapad Španjolske, u grad Lugo, gdje će već u nedjelju voditi svoju novu momčad Breogan.

S obzirom da je riječ o najjačoj nacionalnoj ligi u Europi je li kod Mršićeve odluke presudio izazov španjolskog tržišta na koje puno teže dospjeti kao trener nego kao igrač?

- Nije samo to, to jest jedan važan detalj, no čini se da je bilo sazrelo vrijeme za moje povlačenje.

Je li to zbog toga što nije imao dovoljno vjetra u leđa od Hrvatskog košarkaškog saveza?

- Što se tiče čelnih ljudi Saveza, sve je bilo dobro, no neki ljudi iz upravnog odbora radili su pritisak prema čelnicima. Od studenog naovamo sam imao dvije dobre ponude koje sam odbio, no kada sam čuo za ovu nju sam, u takvim okolnostima, odlučio prihvatiti. Ako se svi ne držimo za išti štap i ne upiremo u istom smjeru onda ne možemo nadići ove probleme koje imamo radi sukoba na relacijama između Fibe, Eurolige i NBA lige.

Ako je već tako odlučio, a neki poput Ace Petrovića ističu da nije bilo moralno napustiti reprezentaciju u ovakovu trenutku, dobro je da se to dogodilo sada jer će njegov nasljednik imati mjesec dana da pohvata konce.

- Ako je to Mulaomerović onda on neće morati hvatati konce. Igrači su ti koji jesu, on će imati tri dana priprema kao i što bi bilo da sam ja ostao izbornik, i sada je tu najvažnije u kakvoj će formi doći igrači. I da li će svi biti zdravi.

S izborom Damira Mulaomerovića za pomoćnika, Mršić je na neki način pripremio teren za situaciju u kojoj on ne bi bio u mogućnosti voditi reprezentaciju.

- Uvijek je dobro kada se može imati kontinuitet. Mula je uz mene od prvih kvalifikacijskih utakmica za Eurobasket, koje smo uspješno prošli, i dobro zna stanje. Bez obzira što ovo uz ta dva startna poraza izgleda slabo rezultatski, što se tiče igre to nije bilo tako loše. Osim toga, sada ćemo dobiti neke igrače na koje u prvom Fibinom kvalifikacijskom "prozoru" nismo mogli računati puput Krušlina, a neki će poput Rogića biti u boljoj formi. Dakako, trebat će vidjeti s kim ćemo nadoknaditi izostanak ozlijeđenog Prkačina.

Po dolasku u Lugo, Mršić će zateći dobru atmosferu jer je njegov novi klub u utakmici domaćeg prvenstva pobijedio Spahijinu Baskoniju i tako se izborio za nastup u Kupu kralja.