Modrić kreće u finalu u kojem se bori za 22. trofej karijere, Ancelottiju posao visi o niti

Real Madrid i trener Carlo Ancelotti imaju veliki imperativ. Ne da mogu, nego moraju osvojiti titulu svjetskog klupskog prvaka. Naime, Talijanu posao visi o niti, a Real je već ispustio Superkup ove godine. Kraljevski klub, dakle, u finalu koje se igra od 20 sati mora svladati saudijski Al-Hilal ne bi li se vratio u milost navijača. Real je samu završnicu izborio nakon 4:1 pobjede nad Al-Ahlyjem, dok je Al-Hilal u polufinalu s 3:2 pobijedio brazilski Flamengo.

Saudijci već ionako slave s obzirom na to da je njihov klub prvi put u povijesti izborio finale ovog natjecanja. Štoviše, saudijski milijarder princ Alwaleed bin Talal nagradit će svakog igrača bonusom od 266.500 dolara zbog ulaska u finale. S druge strane, Ancelottiju će nagrada za pobjedu u finalu biti ostanak na klupi. Naime, španjolski mediji pišu da u Maroku mora slaviti, inače Marca već navodi imena potencijalnih kandidata koji bi ga mogli naslijediti.

Real je najbliže tome da odabere nekog od svojih bivših igrača poput Raula, Xabija Alonsa i Alvara Arbeloe.Ono što ide u prilog španjolskoj momčadi jest da im se na raspolaganje vratio Karim Benzema koji je propustio polufinale.Osim njega Eder Militao, Dani Carvajal i Marco Asensio također su u kadru, no i dalje nema vratara Thibauta Courtoisa, Ferlanda Mendyja, Lucasa Vazqueza i Edena Hazarda.

– Slijedi nam utakmica protiv momčadi koja je zasluženo slavila u polufinalu i došla do same završnice. Moramo poštovati tu momčad. Imaju sjajan sastav i kolektivnu igru. Bit će jako uzbuđeni što igraju finale. Moramo se dobro pripremiti, složiti pravi plan i dati jasne upute. Imamo igrače koji se sjajno mogu nositi s pritiskom ove utakmice – rekao je trener Real Madrida koji bi mogao poslati ovih 11 igrača od prve minute: Andriy Lunin; Nacho, Antonio Rudiger, David Alaba, Eduardo Camavinga; Federico Valverde, Luka Modrić, Toni Kroos; Rodrygo, Benzema, Vinicius Junior.

Al-Hilal će vjerojatno zaigrati u ovom sastavu: Abdullah Al Mayouf; Saud Abdulhamid, Jang Hyunsoo, Ali Albulayhi, Nasser Aldawsari; Andre Carrillo, Gustavo Cuellar, Mohamed Kanno; Luciano Vietto, Odion Ighalo, Salem Aldawsari.

Soccer Football - FIFA Club World Cup - Semi Final - Al Ahly v Real Madrid - Prince Moulay Abdellah Stadium, Rabat, Morocco - February 8, 2023 Real Madrid's Aurelien Tchouameni is shown a yellow card by referee Andres Matonte REUTERS/Susana Vera Photo: SUSANA VERA/REUTERS Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Saudijci ne bi trebali biti velika prepreka Realu u pohodu na ovaj trofej. Naime, madridski sastav ima priliku peti put osvojiti titulu, nakon što je u istom natjecanju slavio 2014., 2016., 2017. i 2018. godine.

U dosadašnjim izdanjima slavili su samo klubovi iz Europe i Južne Amerike, a osim Reala, Barcelona je slavila tri puta, a Corinthians i Bayern München po dva puta. Prošle godine naslov je osvojio Chelsea pobjedom protiv Palmeirasa. Ovo finale ujedno je i sjajna prilika za hrvatskog kapetana Luku Modrića da dođe do svog 22. trofeja kao igrač Reala. A to nije nemoguća misija jer kraljevska momčad veliki je favorit. Osvoje li ga, bio bi im to sjajan poticaj za stvari koje ih očekuju za 10 dana, a to je dvoboj u Ligi prvaka protiv Liverpoola.