Modrić je trenirao i na Staru godinu, otkrio je koliko je sretan: 'Ne mogu tražiti više...'

Na jednom od pomoćnih terena u sklopu kampa Valdebebas nogometaši madridskog Reala trenirali su i na Staru godinu. Razlog je jednostavan, već 3. siječnja očekuje ih zaostala utakmica 12. kola španjolskog prvenstva na gostovanju kod Valencije. Taj dvoboj trebao se igrati jesenas, no bio je otkazan zbog strahovitih poplava koje su tada pogodile taj kraj Španjolske.

Današnji trening bio je otvoren za navijače koji su uživo mogli pogledati svoje idole na djelu. Hvalevrijednu inicijativu Real je upriličio i ove godine, a nakon treninga izjavu za službene stranice Reala je dao i Luka Modrić, kapetan Reala i hrvatske nogometne reprezentacije.

Podsjetimo, Modrić je proteklih dana s obitelji i prijateljima boravio u Dubaiju na kraćem odmoru koji je vrlo brzo pao u drugi plan. Nemaju nogometaši aktualnog prvaka Europe puno vremena za odmor, nove obveze su iza prvog ugla.

- Sjajno je biti s navijačima, omogućiti im da nas vide na treningu, potpisujemo dresove i poziramo za fotografije s njima. Ponosan sam što sam kapetan, to je jedinstven osjećaj. Ne možete tražiti više nakon ove godine. Osvojili smo mnogo trofeja i moramo nastaviti kako bi i 2025. bila jednako uspješna - rekao je Modrić koji je navijačima nakon treninga dijelio autograme.

🗣 Luka Modrić: "It's great to be with the fans. I'm very proud to be the captain, it's something unique. You can't ask for more after this year. We've won many titles and we have to continue like this in 2025." pic.twitter.com/yjuM5aL3FF