McGregor stigao u dvoranu i napravio kaos! Jedan borac ozlijeđen!

Unatoč najavama kako se neće pojavljivati na UFC 223 eventu, Conor McGregor je danas pristigao u New York s povećom pratnjom te je odmah uzrokovao nerede u Barclays Areni, gdje je netom prije toga završilo medijsko druženje, piše Fight Site.

Prvi je nešto o ovome iznio Ariel Helwani, koji nije bio prisutan na mjestu gdje je došlo do nereda, no vijesti su odmah došle do njega. On je saznao kako se Conor McGregor s društvom pojavio u dvorani te kako je pokušavao doći do nekog od boraca koji su je napuštali, nakon što su završili s medijskim obavezama. Došli su do kombija u kojem su bili neki borci, udarali su po staklu, a došao je i do informacija kako su letjele stolice. Također, dodao je kako je u svemu došlo i do ozljede borca Michaela Chiese. Nerede su morali smiriti pripadnici osiguranja, nakon čega su McGregor i njegovi ljudi iz pratnje napustili dvoranu i ušli u vozilo koje ih je čekalo.

Conor McGregor is making his presence felt here in NYC. Felice Herrig just posted this clip of him on IG going a little wild. 😱 pic.twitter.com/arvUJF1pV2 — Mike Bohn (@MikeBohnMMA) 5. travnja 2018.

Malo nakon toga pojavio je i video koji je snimila borkinja Felice Herrig, a kasnije su ga prenijeli i ostali mediji. Na njemu se može vidjeti grupu ljudi, među kojima je i McGregor, kako razbacuju stvari po dvorani, a McGregor nekome viče da izađe. Irac je nakon toga uzeo dio ograde, s ciljem da je baci na vozilu, ali netko ga je zaustavio. Kako saznajemo, to je vikao Khabibu Nurmagomedovu, koji se već nalazio u kombiju. Vrlo brzo je video na kojem se vide postupci postao javan.

Vrlo brzo saznali smo i do kakve je ozljede došlo. Kako je rekao trener Michaela Chiese, njegov borac je doživio posjekotine na licu, od stakla koje je doletjelo, ali trenutno se ne zna koliko je njegova ozljeda ozbiljna.

Trenutno znamo toliko, iako su se pojavile i neke informacije kako je McGregor priveden u policiju. No, one su se pojavile samo na nekim Twitter objavama te ne možemo biti sigurno koliko tu može biti istine.