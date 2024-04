U tjednu Prvenstva Europe morala sam izaći na dva teška fakultetska ispita

CHARLES MUNIZ

Tko je američki mecena naše ratnice? 'Dolazim iz siromašne obitelji. Sa 16 godina bio sam beskućnik'

– Ivana je ovu borbu mogla raditi negdje drugdje, i bolje bi financijski prošla, no na to mi je rekla: "Znam da ovdje nemam dovoljno podrške, ali ja sam Hrvatica, ja sam kći ove zemlje i krv koja u ringu iz mene curi hrvatska je krv. Kad već imam veliku priliku, želim je podijeliti sa svojom zemljom. Uspijem li pobijediti i osvojiti dva pojasa, bit će to najljepše moguće mjesto da se sjećam nečeg takvog." Zar to nije doista snažna poruka koja zaslužuje svaki respekt? – poentirao je.