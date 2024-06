FOTO Tko je Hrgovićeva supruga? Samozatajna Marinela kuha mu zdrave obroke, ne voli noćni život i borbe su joj stres

Najbolji hrvatski boksač Filip Hrgović u saudijskom Rijadu poražen je u najvažnijoj borbi karijere u kojoj ga je 26-godišnji Britanac Daniel Dubois svladao u fantastičnom meču koji je prekinut u sedmoj rundi. Svaki Filipov meč s puno strepnje prati i njegova supruga Marinela. Filip i Marinela zapravo se znaju od malih nogu. Marinelin brat jedno vrijeme je trenirao boks u istom klubu kao i Hrgović pa su se, ne znajući što ih čeka, često znali naći u istom društvu, a prije pet godine ljubav su okrunili brakom.

Naizgled opasan Filip i lijepa Marinela karakterno su slični. Ne vole izlaziti u gužvu i na neka popularna mjesta, mirnijeg su karaktera, a buran noćni život i izlasci nikad ih nisu privlačili. Iako se sportom ne bavi profesionalno, Marinela već dugo trenira odbojku i voli sportski način života. Filip uvijek hvali svoju suprugu i ističe koliko mu je važna njezina podrška.

- Ona se doista jako dobro brine o meni. Odemo mi ponekad i u neki restoran, no Marinela kuha gotovo svaki dan po mojem programu - rekao je Filip jednom prilikom i dodao kako je svjestan i kakvu žrtvu Marinela podnosi zbog sporta kojim se on bavi. - Da ona nije takva, mi bismo davno prekinuli. Nisam ja za baciti, ali me ne bi puno cura takvog trpjelo, taj moj način života. Ja sam fokusiran na uspjeh u boksu i to se sigurno osjeti doma, no Marinela se uspješno bori s time, nosi svoj križ. Svaka joj čast, nisam ja baš jednostavna osoba - rekao je Filip u jednom intervju. Marinela je jednom prilikom ispričala kako ona proživljava trenutke uoči meča.

– Kod mene se nervoza počne javljati dva, tri tjedna prije meča jer postanem svjesna da je vrijeme borbe vrlo blizu. Najveći stres, naravno, osjećam nekoliko dana prije i na sam dan borbe. Koliko god sam svjesna činjenice da je Filip bolji i nadmoćniji od svojih protivnika u ringu, strah je uvijek prisutan jer se, naravno, radi o takvom sportu - ispričala je jednom prilikom Marinela. Ona i Filip nedavno su postali i roditelji djevojčice. Poznato je da se Filip u tjednu borbe voli izolirati od vanjskog svijeta. Nekad se izolirao i od svojih najbližih, no kada je u pitanju supruga, to više nije slučaj.

– Jako cijenim Filipov trud i rad i svjesna sam koliko je težak posao kojim se bavi tako da u "fight weeku" pokušavam ostati smirena i biti mu od najveće pomoći što mogu biti. Najčešće su to neki naši razgovori i riječi bodrenja, ali Filip je snažan sportaš koji stres odlično podnosi tako da u tjednu borbe nema prevelike razlike u njegovu ponašanju nego inače - kazala je Marinela jednom za Večernji list. Marinela je magistra ekonomije i pomaže suprugu oko logistike i uključena je u njegove poslove, a Filip obožava i njezinu kuhinju.

– Filip zaista voli sve što skuham, a ja ne znam je li to zbog mojih kulinarskih vještina ili zato što je on jednostavan tip i kad je riječ o prehrambenim afinitetima. Kuham i pripremam zdrave obroke, bez puno umaka, masti i začina, ali neka od mojih jela koje Filip najviše voli su rižota, razne juhe i riba. I, naravno, pite sa sirom i špinatom - ispričala je Marinela.

