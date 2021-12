Matiji su po rođenju prognozirali mjesec dana života, a postao je sportski heroj Karlovca

Karlovčanin Matija Pahanić u svojih je 17 godina s obitelji doživio toliko životnih drama i veselja, da bi se o njemu mogao već sada snimiti film.

Kao dijete rođeno s Downovim sindromom, prvo se doslovno borio za život, da bi danas te životne borbe pretočio u ona na – tatamiju. I u njima neizmjerno uživa dokazujući da spada u sam vrh hrvatskih paratekvondaša. Za sve nagrade, medalje, pohvale, pehare, njegova obitelj gotovo da više nema mjesta u kući. A tek je počeo...

Uvijek nasmijan

Matijin otac Denis, na nagovor mnogih kolega i prijatelja, osnovao je prvi taekwondo klub osoba s invaliditetom u Karlovcu, Hrvatski sokol Karlovac. Počet će s radom s početkom 2022., a već je i pridruženi član Hrvatskog para taekwondo saveza. Prostor za rad imat će u atomskom skloništu gdje treniraju i članovi Taekwondo kluba Karlovac u kojem je trener Miro Brežan koji je i Matijin trener.

– Za sada imamo pet članova našeg TKOI Hrvatski sokol Karlovac. S početkom 2022. u klub prelazi i Matija. Dosad smo trenirali i medalje osvajali vođeni najboljim trenerom kojeg smo mogli imati, jer Miro Brežan živi taekwondo, nemjerljivo je ono što je napravio za taj sport u gradu i šire. Odmah je uzeo pod svoje i Matiju i iz njega "izvukao" ono što nismo mogli niti sanjati da bi mogao. Kada je počeo trenirati, nije mogao ni malo podignuti nogu, odmah bi gubio ravnotežu, a danas radi pet učeničkih formi i još puno dodatnih formi na toj razini da je postao hrvatski doprvak. Trener je rekao da će ga dovesti do Olimpijskih igara, a kako su krenuli, ne bi me iznenadilo i to – priča nam kroz smije Denis Pahanić.

Kada se sjeti prvih godina Matijina života, kada je dijete prošlo niz operacija u Zagrebu, pa u Linzu, s obzirom na to da je rođen s teškim oštećenjem srca, pa su mu liječnici prognozirali tek mjesec dana života, još je ponosniji na uspjehe uvijek nasmijanog i veselog sina. Matija toliko uživa u taekwondou da je tim sportom zarazio i sestre Patriciju i malenu Magdalenu koje su članice TKD-a Karlovac.

Iako ga je trenirao Miro Brežan u Karlovcu, Matija je mogao nastupati na natjecanjima samo kao član parataekwondo kluba, a najbliži mu je do sada bio u Zagrebu; bio je u klubu Uriho te Kukkiwon. S državnih, europskih, međunarodnih natjecanja Matija donosi najsjajnije medalje. Neka su se međunarodna natjecanja održavala i online zbog korone, ali na svima je Matija imao iznimno jaku konkurenciju, pa je osvajanje najboljih odlična doista trebalo "zaraditi" i dati najbolje od sebe. Matija je danas i ponosni vlasnik crnog pojasa, prvi dan, ali i plakete Grada Karlovca koju je dobio ove godine.

Veliki uspjeh u Londonu

– Predložila ga je Maja Grba Bujević, šefica Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu koja podržava Matiju u njegovu sportu od početka. Predložila je Gradu da Matija dobije Plaketu Grada za promociju Karlovca i Hrvatske s obzirom na to da je u Londonu za mladu selekciju reprezentacije Hrvatske u para teakwodou osvojio srebro. Postao je i promotor Karlovačke građanske garde. Toliko nas puno ljudi, udruga, Grad, Županija podržava u radu da ne mogu sve niti nabrojati, ali svima sam neizmjerno zahvalan, svi su oni naš vjetar u leđa da nismo odustali kada nam je bilo najteže. Zbog sve te podrške odlučio sam osnovati naš karlovački klub kako bih i ostaloj djeci s poteškoćama bilo koje vrste omogućio da dobe potporu u bavljenju sportom. Matijinu sreću želim omogućiti i drugoj djeci, a da izbjegnu sve one tehničke poteškoće na tom putu koje sam iskusio s Matijom. Ima puno planova, želja mi je iduće ili 2023. godine u Karlovac dovesti i međunarodno natjecanje u parataekwondou – kaže nam Denis Pahanić.

